Игра в стиле бит-эм-ап с боковой прокруткой Vengeance of Mr. Peppermint выйдет на ПК 23 октября ©

Игра в стиле бит-эм-ап с боковой прокруткой Vengeance of Mr. Peppermint выйдет для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 23 октября, объявили издатель Freedom Games и разработчик Hack The Publisher.

Vengeance of Mr. Peppermint — это хардкорный бит-эм-ап с боковой прокруткой, вдохновленный классическими корейскими криминальными драмами. В роли мистера Пепперминта, крутого детектива, доведенного до крайности, выясните, кто отдает приказы на вершине криминальной лестницы, и совершите жестокую и кровавую месть. Бесчисленные преступники наводняют мрачное подбрюшье, а зловещий культ отравляет внутренности этого трупа города. Уничтожьте любого на пути Пепперминта всем, что попадется под руку. Пробирайтесь сквозь горы трупов, вытирайте кровь с краев костюма Пепперминт и будьте осторожны: этот детектив может оказаться злейшим врагом самому себе.