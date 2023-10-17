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Vengeance of Mr. Peppermint 23.10.2023
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Игра в стиле бит-эм-ап с боковой прокруткой Vengeance of Mr. Peppermint выйдет на ПК 23 октября

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monk70
Новости

Игра в стиле бит-эм-ап с боковой прокруткой Vengeance of Mr. Peppermint выйдет для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 23 октября, объявили издатель Freedom Games и разработчик Hack The Publisher.

Vengeance of Mr. Peppermint — это хардкорный бит-эм-ап с боковой прокруткой, вдохновленный классическими корейскими криминальными драмами. В роли мистера Пепперминта, крутого детектива, доведенного до крайности, выясните, кто отдает приказы на вершине криминальной лестницы, и совершите жестокую и кровавую месть. Бесчисленные преступники наводняют мрачное подбрюшье, а зловещий культ отравляет внутренности этого трупа города. Уничтожьте любого на пути Пепперминта всем, что попадется под руку. Пробирайтесь сквозь горы трупов, вытирайте кровь с краев костюма Пепперминт и будьте осторожны: этот детектив может оказаться злейшим врагом самому себе.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
CT3H

Блин.. жаль я уже давным давно свой Дэнди выкинул.. теперь не поиграю(

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Omnia Smirnow

Поиграй на эмуляторе!

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CT3H Omnia Smirnow

Да неохота суетиться.. Вдруг в конечном итоге ещё и не вытянет...

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Omnia Smirnow CT3H

Да чего ты, эмулятор NES даже на старом телефоне будет работать.

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Патриарх МакОзборн

Мне одному главный герой напомнил Кирю из Yakuza?..

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FiNTroLL

Начало трейлера прям олдбоя навеяло.

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