Сюжетная метроидвания Venture to the Vile для ПК выйдет 7 мая

Метроидвания Venture to the Vile выйдет на ПК в Steam 7 мая, объявили издатель Aniplex и разработчик Cut to Bits. Версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 также запланированы, но дата не указана.

Мерзость берет верх, превращая людей, элементы и все, к чему прикасается, во что-то ужасное и неузнаваемое. Погрузитесь в сюжетные квесты, познакомьтесь с необычными и запоминающимися персонажами, пока вы ищете свою пропавшую лучшую подругу Эллу. Погрузитесь в игриво-зловещий мир, полный тайн, которые неожиданно развиваются в зависимости от времени суток или погодных условий. Получите новые способности для борьбы со злобными врагами. Превращайтесь все больше и больше в монстра, с которым вы сражаетесь, поскольку Мерзость становится всепоглощающей.

Особенности: