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Venture to the Vile 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Инди
5.7 6 оценок

Сюжетная метроидвания Venture to the Vile для ПК выйдет 7 мая

monk70
Новости

Метроидвания Venture to the Vile выйдет на ПК в Steam 7 мая, объявили издатель Aniplex и разработчик Cut to Bits. Версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 также запланированы, но дата не указана.

Мерзость берет верх, превращая людей, элементы и все, к чему прикасается, во что-то ужасное и неузнаваемое. Погрузитесь в сюжетные квесты, познакомьтесь с необычными и запоминающимися персонажами, пока вы ищете свою пропавшую лучшую подругу Эллу. Погрузитесь в игриво-зловещий мир, полный тайн, которые неожиданно развиваются в зависимости от времени суток или погодных условий. Получите новые способности для борьбы со злобными врагами. Превращайтесь все больше и больше в монстра, с которым вы сражаетесь, поскольку Мерзость становится всепоглощающей.

Особенности:

  • Более 40 необычных и запоминающихся NPC, которых можно встретить на своем пути.
  • Пейзажи и произведения искусства в викторианском стиле перенесут вас в прошлое.
  • Раскройте скрытые секреты, решая инновационные и сложные головоломки.
  • Откройте для себя захватывающую историю, пока вы принимаете важные решения, которые навсегда определят вашу судьбу.
  • Огромное разнообразие навыков и способностей, которые можно освоить и повысить.
  • Тщательно подобранный и созданный жуткий и эмбиентный саундтрек.
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