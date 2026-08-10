Разработчики Super Real Mahjong Venus Returns раздевались друг перед другом, чтобы создать идеальную анимацию стриптиза

В преддверии выхода Super Real Mahjong Venus Returns - первой 3D-части легендарной франшизы в жанре стрип-маджонга, издание Famitsu опубликовало эксклюзивное интервью с разработчиками. Они раскрыли детали создания анимации стрип-сцен, которые стали настоящим вызовом для команды.

Руководитель проекта под псевдонимом Yoshi-K признался, что для команды было важно сделать процесс снятия одежды зрелищным, а не просто технической сменой моделей. Для этого они решили отказаться от стандартных решений и прибегли к технологии захвата движений (motion capture). Однако тестирование этой технологии вылилось в нестандартный корпоратив:

Мы приложили огромные усилия, чтобы сам процесс раздевания был увлекательным. В этот раз мы использовали технологию захвата движений, но перед этим все гейм-дизайнеры собрались вместе и снимали одежду друг перед другом вживую.

По словам Yoshi-K, коллеги отнеслись к задаче с максимальной серьезностью: они досконально разбирали и критиковали технику снятия молний и пуговиц друг у друга. Один из разработчиков с юмором вспомнил, как получил замечание за слишком быстрое расстегивание молнии на тестовой сессии.

Однако технология захвата движений решила не все проблемы. Сложнее всего оказалось передать физику тканей: растяжение материала, складки и облегание. Автоматическая симуляция физики выдавала неестественные результаты, поэтому аниматорам пришлось вручную оживлять каждый элемент одежды, покадрово настраивая 3D-модели.

Продюсер Кэнтаро Мацуи заявил, что, несмотря на всю мощь современных движков, старая 2D-анимация до сих пор обладает уникальным "шармом", который технически трудно превзойти. Тем не менее, команда делает ставку на фишку современности - поддержку VR, которая позволит игрокам взглянуть на процесс с совершенно нового ракурса.

Я искренне уважаю ту эпоху, но мы можем конкурировать с ней благодаря технологиям виртуальной реальности. Я полон решимости сделать игру, которая превзойдет оригинал.

Релиз Super Real Mahjong Venus Returns на платформе PC (Steam) запланирован на 27 августа 2026 года. Изначально релиз планировался весной 2026 года, но кампания по сбору средств на разработку перевыполнила план на 1690%, из-за чего выход игры пришлось перенести на лето текущего года, так как проект был значительно расширен.