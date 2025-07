Алхимик Юмия добирается до пляжей Венеры - анонсирована коллаборация Venus Vacation Prism и Atelier Yumia

Koei Tecmo и Team Ninja объявили о коллаборации между Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme и ролевой игрой Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.

В рамках события в Venus Vacation Prism появятся тематические костюмы, декорации, а возможно и эксклюзивные эпизоды, вдохновлённые атмосферой и алхимическим миром Atelier Yumia. Подробности об ивенте раскроют 29 июля во время специальной трансляции.

Venus Vacation Prism доступна на PS4, PS5 и ПК (Steam, DMM Games) — романтика, мини-игры и отдых на островах. Atelier Yumia, разошедшаяся тиражом 300 000+, уже участвовала в кроссоверах с Tekken 8, Azur Lane и Tales of Graces f.