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Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme 27.03.2025
Симулятор
6.9 94 оценки

Алхимик Юмия добирается до пляжей Венеры - анонсирована коллаборация Venus Vacation Prism и Atelier Yumia

RedDay13 RedDay13

Koei Tecmo и Team Ninja объявили о коллаборации между Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme и ролевой игрой Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.

В рамках события в Venus Vacation Prism появятся тематические костюмы, декорации, а возможно и эксклюзивные эпизоды, вдохновлённые атмосферой и алхимическим миром Atelier Yumia. Подробности об ивенте раскроют 29 июля во время специальной трансляции.

Venus Vacation Prism доступна на PS4, PS5 и ПК (Steam, DMM Games) — романтика, мини-игры и отдых на островах. Atelier Yumia, разошедшаяся тиражом 300 000+, уже участвовала в кроссоверах с Tekken 8, Azur Lane и Tales of Graces f.

37
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Анна Кранцове

Это что снова менять регион ради 1 длс ? вы что там ебобо?

6
SOLUS5678

Неплохо!.

J a r v i s

Бл* вот мне всегда было интересен один момент в подобных играх. Это касается мира игры. Вот например тут, есть огромный курорт на острове: здания, бассейны, рестораны под открытым небом, пляжи и т.д. И все персонажи там только чилят, пьют, едят, страдают ху*нëй. А кто это всë обслуживает: уборка территории, налаживание электро и водоснабжения, готовка еды и закупка продуктов на склад, кто убирает номера? Это же о*уеть сколько нужно обслуживающего персонала, чтобы держать этот курорт на плаву, тем более на острове.

Ziyter7

Так можно до любой игры доебаться.

2
ShowyAlberic

А ты думал в реале все это через магию?)

ORiLsNUBes

Нафиг мне ваш мод на симулятор свиданий или как он там себя позиционирует. Где новая часть файтинга? Где новый сюжет и новые персы, все и так знают что Мари Роуз фиг кто переплюнет по фапфану. Но блин это вселенная Ниндзи гайден...Это была Теккен с фапфаном и довольно интересной мувсетом по боевке, не топово но как файтинг игра игралась спокойно.