Элиза стала третьей героиней Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme, вместе с Мисаки и Фионой

Еще одна вайфу разобьет сердца в Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme. Koei Tecmo и Team Ninja сообщили, что Элиза станет одной из шести героинь, с которыми можно будет завязать романтические отношения в игре.

Разработчики выпустили небольшой тизер с Элизой, чтобы у игроков было представление об игровом персонаже. Кроме того, был опубликован арт, на котором Элиза изображена вместе с Фионой и Мисаки - двумя другими девушками, уже анонсированными для игры.

Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme - это романтичная игра в жанре симулятора свиданий, которая выйдет в 2025 году для PS5, PS4 и PC в Японии и Азии. В игре будет поддержка английского языка.