Горячие красотки в центре внимания нового ролика романтического приключения Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme

Издательство Koei Tecmo и разработчик Team NINJA представили новый трейлер для романтической приключенческой игры Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme, который получил название «Rewarding Nonetheless». Игра выйдет 27 марта в Японии и Азии для платформ PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam и DMM Games Player.
Venus Vacation PRISM является частью популярной серии Dead or Alive Xtreme, предлагая игрокам захватывающее приключение с элементами романтики.
В японской версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 будет доступен только японский язык, тогда как азиатская версия (глобальная версия игры) будет поддерживать несколько языков, включая английский, японский, корейский, традиционный и упрощенный китайский.
Версия для Steam также будет доступна на этих языках.
Сначала заявляли, что против того чтобы художники с R34 их персонажей раздевали, что они им "как дочери", а теперь этих дочерей сами раздели и рубят с них бабло 凸(￣ヘ￣)
типик
6 лет ждешь новый файтинг а они тебе симулятор свидания...
дружище, так DoA изначально была фансервисом и date sim. файтинг это скорее было исключением из правил. хотя и 2 раза. но и в файтинге что то было, правда сюжет там, моë почтение.
Изначальна она была файтингом а спустя 7 лет начались заигрывания с фан сервисом, дружище...
Красота!!!!.
Учитывая красоту моделей, уже ждёшь к игре жанром файтинг, дополнительный R от умельцев-мододелов. Что касается игры, глянуть можно, отвращения точно не вызывает
было бы прикольно если бы симулятор свиданий и файтинг в одной игре
Из какой страны (кроме Японии) можно подарить эту игру на российский аккаунт? Из Индонезии не получается, отображается сообщение о том, что из Индонезии можно дарить только в несколько соседних стран.
а тут вообще всë плохо. причëм есть вероятность что даже через Китай будет проблема. и даже если еë купить то не получится подарком скинуть. предположу что колдовать начнут с DMM.
Я, может, ошибаюсь, но вроде слышал, что DMM ставится только на версии, купленные в Японии.
хз. очень давно в бородатые года в vacation начинал именно там. еë тогда в стиме не было. и трава была зеленей и верификация без впн была 😁 как только появилась в стиме перешëл на стим но без портирования ака. тупо с нуля начал.
Донатка
Нафига эту игру ограничивают азиатским регионом, издатель черт?
серия позиционирует как файтинг, не пойму кому нужно это ответление
Ты жестоко ошибаешься)
ну тогда надо такое ответление и в tekken, street fighter, virtua fighter, king of fighters
Эта подсерия вышла ещё во времена первого XBOX.
На Rule34 есть все ответвления)
Милф надо а не этих ссыкушек
Тебе зассанкии больше нравятся?
чего? 😀
Ну если те что помоложе это зассанкии значит те что постарше зассыхи, нет? Ну типа все у них разработано....