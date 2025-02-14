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Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme 27.03.2025
Симулятор
7.3 70 оценок

Горячие красотки в центре внимания нового ролика романтического приключения Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme

butcher69
Новости

Издательство Koei Tecmo и разработчик Team NINJA представили новый трейлер для романтической приключенческой игры Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme, который получил название «Rewarding Nonetheless». Игра выйдет 27 марта в Японии и Азии для платформ PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam и DMM Games Player.

Venus Vacation PRISM является частью популярной серии Dead or Alive Xtreme, предлагая игрокам захватывающее приключение с элементами романтики.

В японской версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 будет доступен только японский язык, тогда как азиатская версия (глобальная версия игры) будет поддерживать несколько языков, включая английский, японский, корейский, традиционный и упрощенный китайский.

Версия для Steam также будет доступна на этих языках.

66
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
SWRY

Сначала заявляли, что против того чтобы художники с R34 их персонажей раздевали, что они им "как дочери", а теперь этих дочерей сами раздели и рубят с них бабло 凸(￣ヘ￣)

22
Alisterr

типик

0
D3KU

6 лет ждешь новый файтинг а они тебе симулятор свидания...

18
Asakura62

дружище, так DoA изначально была фансервисом и date sim. файтинг это скорее было исключением из правил. хотя и 2 раза. но и в файтинге что то было, правда сюжет там, моë почтение.

0
D3KU Asakura62

Изначальна она была файтингом а спустя 7 лет начались заигрывания с фан сервисом, дружище...

1
SOLUS5678

Красота!!!!.

2
Shaderror

Учитывая красоту моделей, уже ждёшь к игре жанром файтинг, дополнительный R от умельцев-мододелов. Что касается игры, глянуть можно, отвращения точно не вызывает

1
MunchkiN 616

было бы прикольно если бы симулятор свиданий и файтинг в одной игре

1
Tiger Goose

Из какой страны (кроме Японии) можно подарить эту игру на российский аккаунт? Из Индонезии не получается, отображается сообщение о том, что из Индонезии можно дарить только в несколько соседних стран.

0
Asakura62

а тут вообще всë плохо. причëм есть вероятность что даже через Китай будет проблема. и даже если еë купить то не получится подарком скинуть. предположу что колдовать начнут с DMM.

0
Tiger Goose Asakura62

Я, может, ошибаюсь, но вроде слышал, что DMM ставится только на версии, купленные в Японии.

3
Asakura62 Tiger Goose

хз. очень давно в бородатые года в vacation начинал именно там. еë тогда в стиме не было. и трава была зеленей и верификация без впн была 😁 как только появилась в стиме перешëл на стим но без портирования ака. тупо с нуля начал.

0
KookyPentheus

Донатка

0
Rapper In Da Party

Нафига эту игру ограничивают азиатским регионом, издатель черт?

0
ZNGRU
0
sergeu78

серия позиционирует как файтинг, не пойму кому нужно это ответление

-6
Hakkesshu

Ты жестоко ошибаешься)

6
sergeu78 Hakkesshu

ну тогда надо такое ответление и в tekken, street fighter, virtua fighter, king of fighters

0
Multiplatformer

Эта подсерия вышла ещё во времена первого XBOX.

4
Hakkesshu sergeu78

На Rule34 есть все ответвления)

2
Maksikrus

Милф надо а не этих ссыкушек

-8
Pastofarian

Тебе зассанкии больше нравятся?

1
Леший3 Pastofarian

чего? 😀

0
Pastofarian Леший3

Ну если те что помоложе это зассанкии значит те что постарше зассыхи, нет? Ну типа все у них разработано....

0