Горячие красотки в центре внимания нового ролика романтического приключения Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme

Издательство Koei Tecmo и разработчик Team NINJA представили новый трейлер для романтической приключенческой игры Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme, который получил название «Rewarding Nonetheless». Игра выйдет 27 марта в Японии и Азии для платформ PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam и DMM Games Player.

Venus Vacation PRISM является частью популярной серии Dead or Alive Xtreme, предлагая игрокам захватывающее приключение с элементами романтики.

В японской версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 будет доступен только японский язык, тогда как азиатская версия (глобальная версия игры) будет поддерживать несколько языков, включая английский, японский, корейский, традиционный и упрощенный китайский.

Версия для Steam также будет доступна на этих языках.