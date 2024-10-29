Хонока станет одной из шести героинь романтической игры Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme

Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme - новая игра в популярной франшизе Dead or Alive, в очередной раз оставляющая в стороне драки, чтобы дать игрокам возможность общаться и встречаться с прекрасными героинями серии.

Компании Koei Tecmo и Team Ninja сообщили, что Хонока станет одной из участниц Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme. Хонока играла важную роль в пятой и шестой частях файтинга, а в этом спин-оффе она станет одной из возможных героинь, за которыми можно будет ухаживать помимо Фионы, Мисаки, Элизы и Тамаки.

В общей сложности в игре будет представлено шесть девушек, а значит, разработчикам осталось назвать имя еще одной героини, о которой пока ничего не известно, но, учитывая их связь, можно предположить, что это будет Мария Роуз.

Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme выйдет в начале 2025 года для PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. На данный момент игра подтверждена только для Азии