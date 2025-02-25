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Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme 27.03.2025
Симулятор
7.3 70 оценок

Новые скриншоты и трейлер симулятора свиданий Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme

Gruz_
Новости

Издатель Koei Tecmo опубликовал новый геймплейный трейлер своего нового симулятора свиданий Venus Vacation - PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme, в котором показаны эпизоды коллаборации с Illustrator Yom, включенные в Digital Deluxe Edition.

В трейлере показано, насколько реалистичнее стали выглядеть игровые персонажи, чем когда-либо - цветная кожа и улучшенные текстуры, движения глаз и сцены, в которых песок прилипает к коже, переданы так, чтобы сделать девушек более живыми и очаровательными.

+ ещё 8 картинок

В Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme можно будет познакомиться со следующими девушками: Нанами, Фиона, Мисаки, Элиза, Тамаки и Хонока. Кроме того, разработчики из Team Ninja подтвердили, что в игре не будет механики gacha для разблокировки новых нарядов и причесок. Доступ к ним можно будет получить, выполняя внутриигровые задания.

Игра выйдет 27 марта 2025 года в Японии и Азии на PS5/4 и PC (Steam и DMM Games Player) с поддержкой английского языка.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
AndralStormborn

Если симулятор свиданий, то там будет секс или опять мододелам придется доделывать?

5
Twitch Stream Moments

Круто

0
Фанат Миты

ну это уже клиника для школьников и 30 летних инцелов...

-22
Бомбящий игрок

Ну о тебе тоже самое могу сказать))) (Судя по нику и аве)

14
AndralStormborn

Забавно такое слышать от фаната Миты. Признайся, ты MiSide играл с нудмодом?

5
SGate Бомбящий игрок

Это батя с аккаунта сына пишет.

0
MadDarkGuard

А почему именно 30-летних, а старше? В вашем возрасте 30 лет это типа уже старость?))))

0