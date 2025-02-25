Новые скриншоты и трейлер симулятора свиданий Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme

Издатель Koei Tecmo опубликовал новый геймплейный трейлер своего нового симулятора свиданий Venus Vacation - PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme, в котором показаны эпизоды коллаборации с Illustrator Yom, включенные в Digital Deluxe Edition.

В трейлере показано, насколько реалистичнее стали выглядеть игровые персонажи, чем когда-либо - цветная кожа и улучшенные текстуры, движения глаз и сцены, в которых песок прилипает к коже, переданы так, чтобы сделать девушек более живыми и очаровательными.

В Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme можно будет познакомиться со следующими девушками: Нанами, Фиона, Мисаки, Элиза, Тамаки и Хонока. Кроме того, разработчики из Team Ninja подтвердили, что в игре не будет механики gacha для разблокировки новых нарядов и причесок. Доступ к ним можно будет получить, выполняя внутриигровые задания.

Игра выйдет 27 марта 2025 года в Японии и Азии на PS5/4 и PC (Steam и DMM Games Player) с поддержкой английского языка.