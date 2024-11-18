Очаровательные барышни и райский остров на свежих кадрах Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme

Ощутить летнее настроение и насладиться красотой героинь Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme можно уже сейчас. Разработчики из студии Team NINJA продолжают разогревать интерес к своему симулятору свиданий, публикуя новые скриншоты с потенциальными любовными интересами главного героя. Помимо этого, авторы раскрыли дополнительные особенности игрового процесса, которые ожидают игроков после релиза.

В Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme игрокам предстоит взять на себя роль владельца курорта на удалённом острове, полном привлекательных девушек. Развитие отношений с каждой героиней будет зависеть исключительно от решений, которые принимаются в процессе игры. Это откроет путь к нескольким уникальным концовкам. Выбирайте реплики, взаимодействуйте с героинями и формируйте свои отношения — интерес девушек меняется в зависимости от ваших выборов.

В игре предусмотрена возможность запечатлеть яркие моменты с помощью внутриигровой функции фотографии. Это не просто средство для создания красивых снимков, но и инструмент для продвижения курортного бизнеса. Публикуя фотографии, вы привлекаете новых посетителей на остров. Чем больше поклонников, тем больше игровых костюмов становится доступно. В отличие от предыдущих игр серии, в Venus Vacation Prism нет необходимости в "гаче" или вручении подарков для разблокировки нарядов. Новые костюмы открываются благодаря выполнению определённых условий, без внутриигровых покупок.

На прямой трансляции разработчики показали еще больше геймлея игры:

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme выйдет 6 марта 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam и DMM Games Player. Японская версия для PlayStation поддерживает только японский язык, тогда как азиатский релиз (обозначенный как "глобальная версия") включает поддержку английского, японского, корейского, традиционного и упрощённого китайского языков. Версия для Steam также будет поддерживать эти языковые опции.