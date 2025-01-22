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Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme 06.03.2025
Симулятор
7.4 66 оценок

Романтическая приключенческая игра Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme обзавелась новым трейлером и датой релиза

butcher69
Новости

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA сообщили о переносе даты выхода Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme. Вместо запланированного 6 марта релиз состоится 27 марта 2025 года.

Игра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC через Steam и DMM Games Player. Японская версия будет поддерживать только японский язык, а азиатская («глобальная версия») — английский, японский, корейский, традиционный и упрощённый китайский языки.

Продюсер проекта Ясунори Сакуда извинился перед поклонниками и объяснил перенос желанием улучшить качество игры. Команда добавляет новые эпизоды и улучшает проработку деталей, чтобы соответствовать ожиданиям игроков.

Одной из ключевых особенностей станет возможность менять прически персонажей. Выполняйте задания и повышайте популярность героинь, чтобы открывать хвостики, укладки и другие варианты, персонализируя образы для фотосессий и эпизодов.

Поклонникам остаётся подождать немного дольше, чтобы насладиться уникальной атмосферой и новыми возможностями игры.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Kenn1y

Возможности управления персонажем все ещё нет :( Текстуры тоже устарели.

1
Маркет Плейс

Это для вас устарели, а для японцев нет).

0
SOLUS5678

Ох свет моих очей!!! Конечно подождём!!!!

0
ckott4

ухх, какие ракурсы и заигрывания, все так со своими дочками общаются и снимают

0
Elkanter

Перевод бы на русский

0
Александр Мотошвили

эти азиатские лица... как же тяжело на них смотреть

-5
Tiger Goose

И поэтому, увидев изображение с ними в списке новостей, ты зашёл в саму новость, чтобы лицезреть их в большем разрешении. Логично.

5
Mr Malfoy

Их лица очень неестественные. Будь они не шаблонными идеалами азиатской пластической хирургии, а подобием естественной красоты - было бы намного приятнее, ИМХО.

А так, они будто все сделаны под один шаблон, с небольшими различиями в цвете глаз и волос.

0
AndralStormborn

Ты же армянин, судя по фамилии. А значит тоже азиат.

0
vizas101 AndralStormborn

Грузин, скорее

0