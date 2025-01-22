Романтическая приключенческая игра Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme обзавелась новым трейлером и датой релиза

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA сообщили о переносе даты выхода Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme. Вместо запланированного 6 марта релиз состоится 27 марта 2025 года.
Игра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC через Steam и DMM Games Player. Японская версия будет поддерживать только японский язык, а азиатская («глобальная версия») — английский, японский, корейский, традиционный и упрощённый китайский языки.
Продюсер проекта Ясунори Сакуда извинился перед поклонниками и объяснил перенос желанием улучшить качество игры. Команда добавляет новые эпизоды и улучшает проработку деталей, чтобы соответствовать ожиданиям игроков.
Одной из ключевых особенностей станет возможность менять прически персонажей. Выполняйте задания и повышайте популярность героинь, чтобы открывать хвостики, укладки и другие варианты, персонализируя образы для фотосессий и эпизодов.
Поклонникам остаётся подождать немного дольше, чтобы насладиться уникальной атмосферой и новыми возможностями игры.
Возможности управления персонажем все ещё нет :( Текстуры тоже устарели.
Это для вас устарели, а для японцев нет).
Ох свет моих очей!!! Конечно подождём!!!!
ухх, какие ракурсы и заигрывания, все так со своими дочками общаются и снимают
Перевод бы на русский
эти азиатские лица... как же тяжело на них смотреть
И поэтому, увидев изображение с ними в списке новостей, ты зашёл в саму новость, чтобы лицезреть их в большем разрешении. Логично.
Их лица очень неестественные. Будь они не шаблонными идеалами азиатской пластической хирургии, а подобием естественной красоты - было бы намного приятнее, ИМХО.
А так, они будто все сделаны под один шаблон, с небольшими различиями в цвете глаз и волос.
Ты же армянин, судя по фамилии. А значит тоже азиат.
Грузин, скорее