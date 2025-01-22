Романтическая приключенческая игра Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme обзавелась новым трейлером и датой релиза

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA сообщили о переносе даты выхода Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme. Вместо запланированного 6 марта релиз состоится 27 марта 2025 года.

Игра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC через Steam и DMM Games Player. Японская версия будет поддерживать только японский язык, а азиатская («глобальная версия») — английский, японский, корейский, традиционный и упрощённый китайский языки.

Продюсер проекта Ясунори Сакуда извинился перед поклонниками и объяснил перенос желанием улучшить качество игры. Команда добавляет новые эпизоды и улучшает проработку деталей, чтобы соответствовать ожиданиям игроков.

Одной из ключевых особенностей станет возможность менять прически персонажей. Выполняйте задания и повышайте популярность героинь, чтобы открывать хвостики, укладки и другие варианты, персонализируя образы для фотосессий и эпизодов.

Поклонникам остаётся подождать немного дольше, чтобы насладиться уникальной атмосферой и новыми возможностями игры.