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Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme 27.03.2025
Симулятор
7.1 76 оценок

Состоялся релиз симулятора свиданий Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme - игра уже на торрентах

2BLaraSex 2BLaraSex

В Steam и на консолях PlayStation 4 и 5 состоялся релиз симулятора свиданий Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme. Данная игра является спин-оффом знаменитого файтинга Dead or Alive про грудастых девочек, которым на этот раз не нужно сражаться. Теперь цель игрока - выбрать одну из 6 девушек (Хонока, Мисаки, Элиза, Фиона, Тамаки или Нанами) и завоевать её сердце. У игры еще нет оценок от профильных западных изданий, однако японский журнал Famitsu поставил игре 32 балла из 40.

К сожалению, игру невозможно купить напрямую в Steam, кроме азиатских стран. Издатель игры отказался продавать игры серии Dead or Alive Xtreme на западе из-за постоянной критики от феминисток. Тем не менее, у игры не было никакой защиты и ее уже слили на торренты.

47
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Andrey Wealson

Если фемкам не нравится, значит годнота)))

29
martin32

не только грудастые, но жопастые

14
LastZidan

Японцы видимо не в курсе, что сейчас модно х..й ложить на критику фемок

6
AssertiveCaoimhe

фемки им рейтинг дно пробьет

0
Elkanter

Перевод сделали бы на русский

6
Kokoprime1991

Она-ж вроде не полноценная, там считай уровень демки, т.е. баб толком и нету на старте. А так пошли старые вайбы от Илюзион... эх жалко контора хлопнулась .

4
TriManul

Могли бы им хотябы разные лица нарисовать..

2
Леший3

а че не разные чтоли

1
Niko71790 Леший3

не на те лица смотрел видимо, ниже общепринятых

4
Олег Дудин

Игрушка чисто ради фансервиса делалась. Причём геймплея там больше, чем собственно фансервиса.

1
Jarvis666

Уже? Я думал её ещё год будут делать))

1
SOLUS5678

Погнали!!!.

1
Yura360

Да ну на , хоть в Стиме доступна в моем

1
Yura360

Ля эт дом что-ли сама игра в моем регионе не

1
Питерский Шпицваген

А ведь эта серия игр была файтингом. И не плохим. Рыночек порешал

1
AGS37

у нас по крайне мере нету на торрентах

0
Kokoprime1991

У нас это где? Ты где смотришь?

1
AGS37 Kokoprime1991

о, уже есть)

0
Kokoprime1991 AGS37

Сложно назвать её портативной , ибо она в рар архив зарыта и обновлять в случаи ПАТЧА, ничехре не удобно будет, а то что я показал как раз портативка, правда первая версия.

0
Zadrot2000

Неплохо, неплохо)

0
ZNGRU
0
Kenn1y

Камеры от 3 в релизной не завезли?

0
Collapse71

У меня каждый раз белый экран в кат сцене с музыкой... (после 15 мин игры) неужели из за видяхи ? моя система не мощная, ну и не ведро... I5-3570... 8 гигов... GTX960 на 2 гига

0
Collapse71

не сказать что я расстроен, хотел чисто ради "угара" поиграть

0
2BLaraSex

Установи VP9 Codec.

1
Collapse71 2BLaraSex

помогло... спасибо за помощь

0
delusory

где найти можно?

-1
Nodas

На торрентах

-1
delusory Nodas

не нашел я ниче на торрентах

2
Rorschach93 delusory

Venus Vacation

0
hpi

Venus squirt alive!

-2
DorianFox

Ну щас наставят лайков те кто встречался только со своей рукой))

-15
iwan5875gb .

Ты про себя ольфач)))

2
DorianFox iwan5875gb .

Вот, что и требовалось доказать))

-5