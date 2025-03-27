Состоялся релиз симулятора свиданий Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme - игра уже на торрентах

В Steam и на консолях PlayStation 4 и 5 состоялся релиз симулятора свиданий Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme. Данная игра является спин-оффом знаменитого файтинга Dead or Alive про грудастых девочек, которым на этот раз не нужно сражаться. Теперь цель игрока - выбрать одну из 6 девушек (Хонока, Мисаки, Элиза, Фиона, Тамаки или Нанами) и завоевать её сердце. У игры еще нет оценок от профильных западных изданий, однако японский журнал Famitsu поставил игре 32 балла из 40.
К сожалению, игру невозможно купить напрямую в Steam, кроме азиатских стран. Издатель игры отказался продавать игры серии Dead or Alive Xtreme на западе из-за постоянной критики от феминисток. Тем не менее, у игры не было никакой защиты и ее уже слили на торренты.
Если фемкам не нравится, значит годнота)))
не только грудастые, но жопастые
Японцы видимо не в курсе, что сейчас модно х..й ложить на критику фемок
фемки им рейтинг дно пробьет
Перевод сделали бы на русский
Она-ж вроде не полноценная, там считай уровень демки, т.е. баб толком и нету на старте. А так пошли старые вайбы от Илюзион... эх жалко контора хлопнулась .
Могли бы им хотябы разные лица нарисовать..
а че не разные чтоли
не на те лица смотрел видимо, ниже общепринятых
Игрушка чисто ради фансервиса делалась. Причём геймплея там больше, чем собственно фансервиса.
Уже? Я думал её ещё год будут делать))
Погнали!!!.
Да ну на , хоть в Стиме доступна в моем
Ля эт дом что-ли сама игра в моем регионе не
А ведь эта серия игр была файтингом. И не плохим. Рыночек порешал
у нас по крайне мере нету на торрентах
У нас это где? Ты где смотришь?
о, уже есть)
Сложно назвать её портативной , ибо она в рар архив зарыта и обновлять в случаи ПАТЧА, ничехре не удобно будет, а то что я показал как раз портативка, правда первая версия.
Неплохо, неплохо)
Камеры от 3 в релизной не завезли?
У меня каждый раз белый экран в кат сцене с музыкой... (после 15 мин игры) неужели из за видяхи ? моя система не мощная, ну и не ведро... I5-3570... 8 гигов... GTX960 на 2 гига
не сказать что я расстроен, хотел чисто ради "угара" поиграть
Установи VP9 Codec.
помогло... спасибо за помощь
где найти можно?
На торрентах
не нашел я ниче на торрентах
Venus Vacation
Venus squirt alive!
Ну щас наставят лайков те кто встречался только со своей рукой))
Ты про себя ольфач)))
Вот, что и требовалось доказать))