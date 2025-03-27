Состоялся релиз симулятора свиданий Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme - игра уже на торрентах

В Steam и на консолях PlayStation 4 и 5 состоялся релиз симулятора свиданий Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme. Данная игра является спин-оффом знаменитого файтинга Dead or Alive про грудастых девочек, которым на этот раз не нужно сражаться. Теперь цель игрока - выбрать одну из 6 девушек (Хонока, Мисаки, Элиза, Фиона, Тамаки или Нанами) и завоевать её сердце. У игры еще нет оценок от профильных западных изданий, однако японский журнал Famitsu поставил игре 32 балла из 40.

К сожалению, игру невозможно купить напрямую в Steam, кроме азиатских стран. Издатель игры отказался продавать игры серии Dead or Alive Xtreme на западе из-за постоянной критики от феминисток. Тем не менее, у игры не было никакой защиты и ее уже слили на торренты.