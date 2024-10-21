Тамаки составит компанию Фионе, Мисаки и Элизе в Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme

Компании Koei Tecmo и Team Ninja сообщили, что Тамаки станет одной из шести главных героинь игры Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme. Девушка присоединится к Фионе, Мисаки и Элизе, за которыми можно будет поухаживать в этом захватывающем романтическом приключении.

На данный момент разработчики планируют представить еще двух женских протагонистов, но не похоже, что среди них будут классические героини из DOA. Имена еще двух персонажей будут объявлены в ближайшее время.

Выход Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme ожидается в начале 2025 года в Японии и Азии в версиях для PlayStation 5, PlayStation 4 и PC (Steam и DMM Games Player) с поддержкой английского языка.