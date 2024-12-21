В новой части Dead or Alive Xtreme вы сможете обрызгать водой свою любимую вайфу

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme немного отличается от предыдущих спин-оффов серии Ninja Theory. Вместо того чтобы полностью посвятить себя мини-играм, это симулятор свиданий, в котором вам предстоит провести большую часть времени, ухаживая за шестью пышногрудыми дамами и наблюдая за полученными результатами.



Однако есть пара незначительных мини-игр, которые могут появиться как часть игрового процесса. Главным из них является интерактивное занятие по разбрызгиванию воды, во время которого вы сможете намочить свою любимую вайфу.



В официальном описании, опубликованном Gematsu, говорится: «Когда кожа и ткань одежды намокают, она меняется в реальном времени. Не пропустите эти волшебные моменты, например, когда их кожа становится влажной, а ткань становится полупрозрачной – сделайте свой лучший снимок!» Куда вы будете целиться?

В другой мини-игре «Ручное сумо» нужно в игровой форме бороться с девушками. Быстро нажимая на кнопки, появляющиеся на экране, вы можете вывести девушку из равновесия. Если игрок выиграет, вы можете даже «случайно» опрокинуть девушку!

Судя по всему, ключевой частью геймплея станет фоторежим: делая удачные снимки, вы будете зарабатывать поклонников и открывать новые наряды для девушек.

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme выйдет 6 марта 2025 года на PS5, PS4 и PC в сервисе Steam и DMM Games Player.