ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Venus Vacation Prism - Dead or Alive Xtreme 06.03.2025
Симулятор
7.3 56 оценок

В новой части Dead or Alive Xtreme вы сможете обрызгать водой свою любимую вайфу

Gruz_
Новости

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme немного отличается от предыдущих спин-оффов серии Ninja Theory. Вместо того чтобы полностью посвятить себя мини-играм, это симулятор свиданий, в котором вам предстоит провести большую часть времени, ухаживая за шестью пышногрудыми дамами и наблюдая за полученными результатами.

Однако есть пара незначительных мини-игр, которые могут появиться как часть игрового процесса. Главным из них является интерактивное занятие по разбрызгиванию воды, во время которого вы сможете намочить свою любимую вайфу.

В официальном описании, опубликованном Gematsu, говорится: «Когда кожа и ткань одежды намокают, она меняется в реальном времени. Не пропустите эти волшебные моменты, например, когда их кожа становится влажной, а ткань становится полупрозрачной – сделайте свой лучший снимок!» Куда вы будете целиться?

В другой мини-игре «Ручное сумо» нужно в игровой форме бороться с девушками. Быстро нажимая на кнопки, появляющиеся на экране, вы можете вывести девушку из равновесия. Если игрок выиграет, вы можете даже «случайно» опрокинуть девушку!

Судя по всему, ключевой частью геймплея станет фоторежим: делая удачные снимки, вы будете зарабатывать поклонников и открывать новые наряды для девушек.

+ ещё 5 картинок

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme выйдет 6 марта 2025 года на PS5, PS4 и PC в сервисе Steam и DMM Games Player.

10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Costollom
В новой части Dead or Alive Xtreme вы сможете обрызгать водой свою любимую вайфу

Только водой? Слабовато...

4
hpi

Ты про обосцать намекаешь?

-2
Kenn1y

Опять будет режим с камеры, а управлять персонажами нельзя?

2
Леший3

и это все что можно сделать с ней????😀

2
Wolfenstein

на хентай с таким количеством нормальных ресурсов уже не стоит, то не 90е когда проно на дискете передавали

1
malars0
В новой части Dead or Alive Xtreme вы сможете обрызгать водой свою любимую вайфу

главное чтобы это была не

0
Pycckuu_XAKEP

игра для оторванных от реальности, всё понятно.

0
Раб дергающихся пикселей

Расскажу такой случай. Я сидел на диване со своим другом по релокации Стасиком Lord666 и его девушкой, заплетал Стасику красивые косички на ухоженной бороде и обмазывался триумфом сильных женщин из Аркейна на экране. Ну и брызнул ненароком. От длительного воздержания - с кем не бывало? Влага попала на маечку моего друга, явственно очертив округлые стероидные груди Стасика. Тот был немного под кайфом, поэтому не понял сразу, что произошло, окунул палец в липкую лужицу, осмотрел его отсутствующим взглядом и наконец засунул в рот, констатировав: ммм, да это же соя! Дремавшая было девушка Стаса зашевелилась, рыгнула и начала писклявым голосом канючить, чтобы и ей дали попробовать соус, ведь она так любит корейскую кухню.

В этот самый момент в нашу квартиру заходит арендодатель уважаемый герр Эртугрул Османлы с инспектором социальных служб от нашего хайма... Картина была ещё та, скажу я вам. Но все к лучшему! Кислая фрау-чиновник, злобно буркнув себе под нос про каких-то унтерменш, немедленно записала меня с друзьями в категорию притесненных беженцев, выдав каждому цветной буклет с курсом уроков Гордости и Инклюзивности. И теперь мы оплачиваем на 40% меньше расходов на жилье, дорогие мои!

Вот как надо брызгать, а не на рисованных девочек!

-3
hpi

Это надо в газетах печатать!

2
Roy1010

Годная ирония. Жаль что многие не осилили шутку.

0
Альбиберчери

лучше в реальной жизни найти женщину чем пикапить этих страшилищ

-15
Анна Кранцове

А потом будешь платить Элементы ? хорошая идея , как швейцарские часы , а ну какие Швейцарские это же теперь страна не дружественная

1
Paramezan

ну если лучше, так найди

4
hpi

Лучше застрелится. И никаких проблем.

1