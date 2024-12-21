В новой части Dead or Alive Xtreme вы сможете обрызгать водой свою любимую вайфу

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme немного отличается от предыдущих спин-оффов серии Ninja Theory. Вместо того чтобы полностью посвятить себя мини-играм, это симулятор свиданий, в котором вам предстоит провести большую часть времени, ухаживая за шестью пышногрудыми дамами и наблюдая за полученными результатами.
Однако есть пара незначительных мини-игр, которые могут появиться как часть игрового процесса. Главным из них является интерактивное занятие по разбрызгиванию воды, во время которого вы сможете намочить свою любимую вайфу.
В официальном описании, опубликованном Gematsu, говорится: «Когда кожа и ткань одежды намокают, она меняется в реальном времени. Не пропустите эти волшебные моменты, например, когда их кожа становится влажной, а ткань становится полупрозрачной – сделайте свой лучший снимок!» Куда вы будете целиться?
В другой мини-игре «Ручное сумо» нужно в игровой форме бороться с девушками. Быстро нажимая на кнопки, появляющиеся на экране, вы можете вывести девушку из равновесия. Если игрок выиграет, вы можете даже «случайно» опрокинуть девушку!
Судя по всему, ключевой частью геймплея станет фоторежим: делая удачные снимки, вы будете зарабатывать поклонников и открывать новые наряды для девушек.
Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme выйдет 6 марта 2025 года на PS5, PS4 и PC в сервисе Steam и DMM Games Player.
Только водой? Слабовато...
Ты про обосцать намекаешь?
Опять будет режим с камеры, а управлять персонажами нельзя?
и это все что можно сделать с ней????😀
на хентай с таким количеством нормальных ресурсов уже не стоит, то не 90е когда проно на дискете передавали
главное чтобы это была не
игра для оторванных от реальности, всё понятно.
Расскажу такой случай. Я сидел на диване со своим другом по релокации Стасиком Lord666 и его девушкой, заплетал Стасику красивые косички на ухоженной бороде и обмазывался триумфом сильных женщин из Аркейна на экране. Ну и брызнул ненароком. От длительного воздержания - с кем не бывало? Влага попала на маечку моего друга, явственно очертив округлые стероидные груди Стасика. Тот был немного под кайфом, поэтому не понял сразу, что произошло, окунул палец в липкую лужицу, осмотрел его отсутствующим взглядом и наконец засунул в рот, констатировав: ммм, да это же соя! Дремавшая было девушка Стаса зашевелилась, рыгнула и начала писклявым голосом канючить, чтобы и ей дали попробовать соус, ведь она так любит корейскую кухню.
В этот самый момент в нашу квартиру заходит арендодатель уважаемый герр Эртугрул Османлы с инспектором социальных служб от нашего хайма... Картина была ещё та, скажу я вам. Но все к лучшему! Кислая фрау-чиновник, злобно буркнув себе под нос про каких-то унтерменш, немедленно записала меня с друзьями в категорию притесненных беженцев, выдав каждому цветной буклет с курсом уроков Гордости и Инклюзивности. И теперь мы оплачиваем на 40% меньше расходов на жилье, дорогие мои!
Вот как надо брызгать, а не на рисованных девочек!
Это надо в газетах печатать!
Годная ирония. Жаль что многие не осилили шутку.
лучше в реальной жизни найти женщину чем пикапить этих страшилищ
А потом будешь платить Элементы ? хорошая идея , как швейцарские часы , а ну какие Швейцарские это же теперь страна не дружественная
ну если лучше, так найди
Лучше застрелится. И никаких проблем.