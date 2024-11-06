В Venus Vacation Prism можно остановить время, чтобы сделать идеальное фото ваших спутниц

В марте 2025 года состоится релиз Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme, нового симулятора свиданий с шестью героинями из игры Dead or Alive Xtreme Venus Vacation (DOAXVV). Ясунори Сакуда поделился информацией о том, как в игре реализован улучшенный фоторежим, позволяющий запечатлеть самые яркие моменты игры.

В Venus Vacation Prism (VVP) игроки погрузятся в романтическое приключение, позволяющее узнать каждого персонажа намного лучше:

Мы хотим, чтобы люди наслаждались романтическими приключениями в VVP, но это еще не все. Я думаю, что самая любимая часть DOAXVV - это фотографии, так что, конечно же, в этой игре тоже есть фоторежим. Теперь вы сможете не просто наблюдать за тем, как разыгрываются эпизоды с героинями, а в любой момент запечатлеть их на камеру с позиций игрока (POV).

Но это еще не все. С помощью камеры в Venus Vacation Prism можно будет заглянуть туда, куда в DOAXVV заглянуть не удавалось.

Если вы завершите одну из историй девушки, то разблокируете часы, останавливающие время. Это позволит вам остановить время в любой момент разговора с девушкой во время эпизода и сфотографировать девушку с нужного вам ракурса.

Кроме того, Venus Vacation Prism сделает прекрасных Венер ближе к игроку. В DOAXXV девушки обычно находятся перед вами, но в Venus Vacation Prism они будут сидеть рядом с вами и больше двигаться. «В этой игре вы сможете почувствовать физическую близость с девушками и насладиться более близкими отношениями», - поясняет Сакуда.

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme выйдет 6 марта 2025 года на PS4/PS5 и PC, но только в Японии и Азии.