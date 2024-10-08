Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme получила трейлер с участием Фионы

На выставке Tokyo Game Show 2024 компании Koei Tecmo и Team NINJA анонсировали Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme, новую игру в рамках ставшего классическим франчайза Dead or Alive. В отличие от основной серии файтингов, в данном спин-оффе основное внимание уделено « романтической атмосфере».

И вот появилась новость для игроков, которые с нетерпением ждут выхода игры. В последнем трейлере нам показали Фиону, одну из 6 девушек из франшизы Dead or Alive, в компании которых вы сможете скоротать время и завязать романтические отношения. На данный момент подтверждено присутствие только Мисаки и Фионы.

В роли босса Острова Венеры вам предстоит взаимодействовать с 6 девушками, причем ваша с ними история будет разворачиваться в зависимости от сделанного вами выбора и приводить к различным романтическим исходам. Взаимодействие с девушками даст вам возможность приглашать их на свидания. По словам разработчиков, благодаря красивой графике и полноценной озвучке каждое свидание станет уникальным событием.

Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme выйдет в начале 2025 года для PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. В настоящее время релиз игры подтвержден только для Азии.