Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme получила возвратный рейтинг "M18" в Сингапуре

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme получила возвратный рейтинг M18 от Управления по развитию средств массовой информации Сингапура (IMDA) за наличие в игре тем для взрослых и материалов сексуального характера.

Женские персонажи Venus Vacation Prism изображены как сладострастные молодые женщины, которые зачастую одеты в откровенные наряды, как бикини или нижнее белье, акцентирующие внимание на их физической форме. Их движения анимированы и включают в себя физику груди, а одна из ключевых игровых механик включает в себя режим свободной камеры, что позволяет менять ракурсы и фокусироваться на определенных частях тела. Время от времени героини принимают вызывающие позы, но они не связаны со сценами сексуального характера, и в игре нет откровенной наготы. Также, в диалогах есть намеки на взрослые темы..

Спин-офф известной серии файтингов Dead or Alive представляет собой симулятор свиданий, в центре которого - общение с шестью женскими персонажами, приехавшими в отпуск на вымышленные острова Венеры.

В игре игрокам отводится роль менеджера по организации фестивалей, который проводит различные мероприятия, выстраивая при этом отношения с героинями. Главный упор в геймплее сделан на взаимодействие в диалогах, выбор ответов и фотографирование героинь во время свиданий.

Полученные фото помогают зарабатывать поклонников, которые служат очками для открытия дополнительного контента, как то: нарядов, причесок и улучшенных возможностей камеры. Кроме того, игроки смогут принять участие в мини-играх, для успешного завершения которых требуется вовремя нажимать на кнопки.

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme выйдет 6 марта 2025 года на PS5, PS4 и PC в сервисе Steam и DMM Games Player.