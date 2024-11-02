Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme выйдет в начале марта следующего года

Компании KOEI TECMO Games и Team NINJA сообщили дату релиза Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme. Релиз игры состоится 6 марта 2025 года в Японии и странах Азии на платформах PlayStation 5, PlayStation 4 и PC (DMM Games Player). Вместе с анонсом разработчики также выпустили и первый полноценный трейлер игры.

В продаже появится цифровое и физическое издание игры, а те, кто оформит предзаказ, получат в качестве бонуса аксессуар «Украшение для волос „Плюмерия“». Но это еще не все. Разработчики также раскрыли имя последней из героини, с которой можно будет познакомиться во время романтического приключения на тропическом острове - Нанами.

Официально игра будет продаваться только в Азии, но, к счастью, в ней будет английская локализация и не будет региональной блокировки. В общем, заинтересовавшимся не составит труда ее приобрести.