Venus Vacation Prism использует движок Wo Long: Fallen Dynasty для придания игре эффекта "тропической сексуальности"

Ясунори Сакуда, продюсер Venus Vacation Prism -Dead or Alive Xtreme, рассказал, что в грядущей романтической игре будет использован движок Katana Engine, который придаст игре эффект «тропической сексуальности», выходящей за пределы того, что мы до сих пор видели в серии Dead or Alive.

Katana Engine - это собственный игровой движок, разработанный Koei Tecmo. На нем были созданы различные игры, включая Wo Long: Fallen Dynasty, многочисленные игры Atelier и Dynasty Warriors 9. А вот Dead or Alive Xtreme Venus Vacation (DOAXVV), являющаяся духовным преемником Venus Prism, не использовала этот движок. Вместо него они использовали движок Yawaraka Engine, уделяя особое внимание передачи «мягкости» кожи в DOAX3 и эмоциональных элементов вроде румянца в DOAXVV.

Переход на движок Katana Engine для Venus Vacation Prism - это попытка повысить реалистичность и чувство близости в игре между игроком и шестью девушками из DOA, между которыми могут завязываться романтические отношения. В отличие от DOAXVV с многочисленным кастом, разнообразными событиями и системой гача, Venus Vacation Prism - это романтическая игра с разовой покупкой, в которой основное внимание уделено общению с небольшой группой девушек из серии DOA, что позволяет получить более яркие впечатления.

Для визуальной концепции Venus Vacation Prism мы сосредоточили свое внимание на сексуальности, в которой вы сможете ощутить чувство влажности. Мы хотим, чтобы игроки ощущали не только влажность кожи девушек вблизи, но и температуру их дыхания.

Другими словами, разработчики стремятся повысить уровень сенсорного погружения за счет визуальных улучшений - чтобы девушки из DOA, такие как Хонока и Мисаки, выглядели и «чувствовали» себя как настоящие даже при близком рассмотрении.

Движок Katana Engine также позволит сделать погоду в Venus Prism Vacation более разнообразной, чем в солнечной Dead or Alive Xtreme Venus Vacation. Помимо того, что девушки будут выглядеть более соблазнительно, «Katana Engine также значительно превосходит другие движки в плане выразительности, когда речь идет об изменениях в окружающей среде», - утверждает Сакуда. «Если говорить точнее, мы часто получали просьбы от игроков устроить дождь в DOAXVV». Он объясняет, что разработчики не могли выполнить эти просьбы, поскольку в DOAXVV невозможно показать дождь и его влияние на окружение и персонажей, так как игра для этого не предназначена. «Однако, благодаря мощности движка Katana Engine, мы смогли сразу же передать это в VVP». По всей видимости, в Venus Vacation Prism нас ожидают знойные дождливые сцены.

Сакуда также пояснил, что ему известно о беспокойстве некоторых фанатов по поводу новых 3D-моделей, представленных для VVP. Он заверил фанатов, что команда все еще работает над персонажами, чтобы убедиться, что они будут выглядеть достаточно симпатично и оправдают ожидания игроков в финальной версии игры. При этом он обещает такой уровень детализации, который невозможно передать в сценах DOAXVV крупным планом. «Мы постоянно стремимся превзойти самих себя, но, честно говоря, я буду счастлив, если в конце дня люди скажут: «И девушки в DOAXVV, и девушки в VVP симпатичные».

Venus Vacation Prism -Dead or Alive Xtreme- выйдет 6 марта 2025 года на PS4/PS5 и PC (Steam). Согласно официальным данным, игра будет продаваться только в Азии, но, к счастью, в ней будет английская локализация, без привязки к определенным регионам.