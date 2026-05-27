Ветеран Capcom выпускает уникальную ролевую игру Veritas Tales: Witch of the Dark Castle, на которую он потратил 6 лет

Бывший разработчик Capcom и Vanillaware Ёсио Нисимура, проработавший в игровой индустрии более 30 лет, наконец готов представить миру свой сольный амбициозный проект. Открытый им независимый лейбл Digitalis Publishing официально анонсировал дату релиза фэнтезийной RPG Veritas Tales: Witch of the Dark Castle. Необычный тайтл поступит в продажу в магазине Steam уже этим летом — 9 июля.

Разработка игры растянулась на долгие 6 лет. Как признался сам Нисимура в интервью японскому изданию Denfaminicogamer, работа над Veritas Tales изначально стартовала в формате небольшого личного "хобби-проекта" в последние годы его контракта с именитой студией Vanillaware. Начавшаяся затем пандемия COVID-19 заставила художника переосмыслить привычный быт: он расстался со студией на крайне позитивной ноте, переехал подальше от суеты мегаполиса в уединенную горную деревеньку в Японии и, находясь в гармонии с новой обстановкой, всецело погрузился в завершение этой масштабной инди-игры.

По своей структуре грядущая новинка является гибридом механик RPG и визуальной новеллы, отдающим дань уважения винтажному формату классических настольных ролевых приключений и старым "книгам-играм". На экране игроки будут буквально взаимодействовать со страницами интерактивной виртуальной книги, совершать броски кубиков и выбирать варианты действий, которые повлияют на развитие разветвленного сюжета. Источником прямого вдохновения Нисимуры послужило литературное приключение английского фантаста Джеймса Герберта Бреннана «Замок Тьмы». Более того, Veritas Tales не боится сохранить бескомпромиссную хардкорную «жестокость» олдскульных систем — если удача в кубиках или неудачный диалог подведут, смерть протагониста наступит внезапно и молниеносно.

Для современного удобства в игру, разумеется, интегрировали привычную систему сохранений прогресса, а само приключение оснастили полной качественной озвучкой и потрясающей музыкой — за музыкальное оформление новеллы, например, отвечает знаменитый Хитоси Сакимото, ранее писавший саундтрек для Final Fantasy Tactics.

За более чем 20 часов кампании Veritas Tales: Witch of the Dark Castle предложит около 300 эксклюзивных отрисованных вручную уникальных художественных иллюстраций. Разработчики делают строгий, отдельный акцент на ручном производстве:

Ни на одном этапе разработки ни одна нейросеть не применялась для генерации артов. У этой игры есть душа, которую можно ощутить лишь тогда, когда все нарисовано кропотливым ручным трудом мастера.