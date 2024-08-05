Подводное сюжетное приключение Verne: The Shape Of Fantasy доберётся до Nintendo Switch в конце августа

Издатель и разработчик инди-игр Assemble Entertainment из Висбадена (Германия) и разработчик инди-игр Gametopia из Мадрида (Испания) сообщили, что их научно-фантастическая пиксельная приключенческая игра Verne: The Shape Of Fantasy выйдет на Nintendo Switch в Nintendo Eshop 22 августа 2024 года.

Станьте Жюлем Верном и отправляйтесь в приключение среди опасностей, которые таятся в Гемере, фантастическом параллельном мире, созданном его собственным воображением. Благодаря потрясающей пиксельной графике, нелинейным диалогам и разнообразному игровому процессу головоломок Верн очарует вас от начала до конца — на этот раз на Nintendo Switch.

Verne: The Shape of Fantasy — это приключенческая игра-головоломка с сюжетом, действие которой происходит в 1888 году, когда война против безжалостной «Нации» грозит уничтожить земли Хамеры. Вы возьмете на себя роль Жюля Верна, известного автора, который вместе с капитаном Немо и его командой отправился на поиски Пламени Гефеста, древнего артефакта, который, как говорят, обладает силой изменить ход истории. По пути вам придется быть осторожным, так как вы можете просто обнаружить невообразимые чудеса, тайны и опасности.