Подводное сюжетное приключение Verne: The Shape Of Fantasy выйдет на ПК в Steam 14 августа ©

Издатель и разработчик инди-игр из Висбадена (Германия) Assemble Entertainment и мадридский (Испания) разработчик инди-игр Gametopia объявили, что их научно-фантастическая приключенческая игра с пиксельной графикой Verne: The Shape Of Fantasy выйдет на ПК в Steam 14 августа 2023 года. Дайте волю своему воображению с помощью фантастического ума Жюля Верна, исследуя красивые детализированные пиксельные пейзажи и раскрывая самые желанные секреты Атлантиды.

Действие Verne: The Shape of Fantasy происходит в 1888 году, когда война против безжалостной «Нации» угрожает полностью уничтожить землю Хемеры. Игроки берут на себя роль известного писателя Жюля Верна вместе с капитаном Немо и его командой, когда они отправляются на поиски Пламени Гефеста, древнего артефакта, который, как говорят, обладает силой изменить ход истории. Игрокам придется быть осторожными на этом пути, так как они могут открыть для себя невообразимые чудеса и тайны.

Только те, кто жаждет знаний и приключений, выживут в этом эпическом путешествии. По мере исследования игроки смогут использовать устройство IMAG, чтобы переписать историю и изменить судьбу Верна в определенные моменты. Решайте головоломки в каждой потрясающей локации и не оставляйте камня на камне. Вдохновленный классическими приключенческими играми, вы никогда не знаете, какая важная деталь может быть спрятана в пыльном углу. Обратите особое внимание и узнайте, что было такого увлекательного в невероятно уникальных историях Жюля Верна.