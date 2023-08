Состоялся релиз приключения Verne: The Shape of Fantasy про Жюля Верна и капитана Немо ©

Разработчик Gametopia и издатель Assemble Entertainment с радостью объявили о выпуске приключенческой игры Verne: The Shape of Fantasy. Игра Verne: The Shape of Fantasy доступна в Steam и GOG и позволяет игрокам присоединиться к известному писателю Жюлю Верну, автору таких произведений, как "Двадцать тысяч лье под водой" и "Путешествие к центру Земли", и исследовать иллюзорный и таинственный источник силы в Атлантиде.

Действие игры происходит в 1888 году, и игроки вместе с Жюлем Верном и капитаном Немо отправляются на поиски древнего артефакта, способного изменить ход истории. Как и в любом приключении, на пути игроков будут встречаться странные и невообразимые чудеса и головоломки.

На протяжении всего путешествия игроки смогут использовать устройство Верна IMAG, позволяющее переписать историю и изменить свою судьбу, если что-то пойдет не по плану. Решайте интригующие головоломки в красивых пиксельных декорациях, обращая внимание на каждую деталь, ведь искатели приключений никогда не знают, какая безделушка может стать решающим фактором между успехом и неудачей.