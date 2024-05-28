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Verse Project TBA
Симулятор, Мультиплеер, Инди, MMO, Космос, Научная фантастика
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Российские разработчики замахнулись на лавры Star Citizen, создавая собственный хардкорный космический ММО-симулятор

Lunersun
Новости

Отечественная игровая индустрия готовится покорять новые горизонты: студия Synthes Games опубликовала дебютный трейлер своего амбициозного проекта Verse Project. Этот космический ММО-симулятор, делающий ставку на научную достоверность и реализм, обещает стать достойным конкурентом для признанных лидеров жанра, таких как Star Citizen.

Хотя первый трейлер Verse Project не изобилует подробностями об игровом процессе, он даёт представление о визуальном стиле игры. Зрители могут оценить детализированный дизайн космических кораблей, тщательно проработанные интерьеры и реалистичные модели персонажей.

Synthes Games не скупятся на смелые обещания. Разработчики планируют воссоздать Солнечную систему в масштабе 1:1, опираясь на реальные научные данные. Игроки смогут исследовать бескрайние просторы космоса без утомительных экранов загрузки, наслаждаясь плавными переходами между локациями. Особое внимание уделяется реалистичной физике и механикам орбитальных полётов, что добавит глубины и погружения в игровой процесс.

К сожалению, точная дата выхода Verse Project пока не объявлена. Однако страница проекта уже доступна в сети.

Также есть несколько скриншотов игры.

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2
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Mega Therion

А чего в трейлере надписи на иностранном? Ай-ай-ай, как неидеологично!

4
CAN I HABE PIZZA PLS

Работают на платёжеспособную аудиторию

3
Генерал Говард
Этот космический ММО-симулятор, делающий ставку на научную достоверность и реализм

Получается миллионы километров пустоты между пустыми планетами?

3
Oscilograf
Разработчики планируют

так же трясти лохов, как это делает стар ситизен, не выпуская релиз и только обещая.

2
SEV DRAKE

Ну тут уже лицевые анимации лучше чем в смуте)))

2
PitiableScorpion

клептократия решила взяться за освоение бюджетного бабла -выделенного на гейм-дейв и естественно вдруг появилось куча амбициозных студий и разработчиков -созданных специально под бюджет

2
EvgenyEss

ой ой... новый, по русски - стар ситизен

либо очередная смута или смутные дыры в бюджете

2
Talendor3

За последнее время амбиции отечественных разработчиков резко возросли. Интересно насколько они будут результативны

1
Stinger_Max

Амбиции возросли, потому что гос-во заинтересовалось поднять отечественные игры с колен. А на деле очередной предлог, чтобы распилить бабло. В принципе дурачки находятся, которые верят, что мы там ещё что то сможем.

1
as1c

Новая пирамида, для нового поколения.

1
SOLUS5678

А выкачка денег из игроков тоже присутствует?))))))

1
Floww

Достойным конкурентом в том смысле что тоже потребует многомиллионных инвестиций от игроков и будет находится в разработке пару десятков лет?)

1
Аристов--Черный
космический ММО-симулятор

Тьфу, блин!

стать достойным конкурентом для признанных лидеров жанра, таких как Star Citizen.

Тьфу, второй раз! Конкурентом в чём? В попрошайничестве и переносах? В доении лохов?

Какие нынче замечательные технологии, а тратятся на всякую херню...

1
warp 37

Сергей Мавроди вроде умер.

0
Генерал Говард

Он не умер, а на деньги мамонтов на Луну улетел, там погреб себе выкопал и живет себе в удовольствие

1
Go_Ra

Снова Солнечная система , а других звездных систем не существует , что ли ?

0
ZAUSA

Молодцы. Ведь в чем была ошибка "Смуты" и прочего кала? - Они всё же вышли из одного места, а тут можно бесконечно терпеть, удерживать какашку. Да и терпеть, как со Star Citizen, будут другие, а ты будешь бабки считать и поздравлять всех с очередным рекордом. Надеюсь у них всё получится (просто хочу посмеяться над донатерами).

0
Пользователь ВКонтакте

Интересно и в какой бюджет они планируют состряпать ммо симулятор. Если меньше 100 млн долларов, то расходимся, будет очередное гомно // Павел Образцов

0
Exies27

И снова обосрутся.

0
mxorganic

Удачи ребятам! Надеюсь у них всё получится, а нам в свою очередь понравится их творчество.

0
r23dom

бинго, новая кринжатина подъехала

0