Российские разработчики замахнулись на лавры Star Citizen, создавая собственный хардкорный космический ММО-симулятор

Отечественная игровая индустрия готовится покорять новые горизонты: студия Synthes Games опубликовала дебютный трейлер своего амбициозного проекта Verse Project. Этот космический ММО-симулятор, делающий ставку на научную достоверность и реализм, обещает стать достойным конкурентом для признанных лидеров жанра, таких как Star Citizen.
Хотя первый трейлер Verse Project не изобилует подробностями об игровом процессе, он даёт представление о визуальном стиле игры. Зрители могут оценить детализированный дизайн космических кораблей, тщательно проработанные интерьеры и реалистичные модели персонажей.
Synthes Games не скупятся на смелые обещания. Разработчики планируют воссоздать Солнечную систему в масштабе 1:1, опираясь на реальные научные данные. Игроки смогут исследовать бескрайние просторы космоса без утомительных экранов загрузки, наслаждаясь плавными переходами между локациями. Особое внимание уделяется реалистичной физике и механикам орбитальных полётов, что добавит глубины и погружения в игровой процесс.
К сожалению, точная дата выхода Verse Project пока не объявлена. Однако страница проекта уже доступна в сети.
Также есть несколько скриншотов игры.
А чего в трейлере надписи на иностранном? Ай-ай-ай, как неидеологично!
Работают на платёжеспособную аудиторию
Получается миллионы километров пустоты между пустыми планетами?
так же трясти лохов, как это делает стар ситизен, не выпуская релиз и только обещая.
Ну тут уже лицевые анимации лучше чем в смуте)))
клептократия решила взяться за освоение бюджетного бабла -выделенного на гейм-дейв и естественно вдруг появилось куча амбициозных студий и разработчиков -созданных специально под бюджет
ой ой... новый, по русски - стар ситизен
либо очередная смута или смутные дыры в бюджете
За последнее время амбиции отечественных разработчиков резко возросли. Интересно насколько они будут результативны
Амбиции возросли, потому что гос-во заинтересовалось поднять отечественные игры с колен. А на деле очередной предлог, чтобы распилить бабло. В принципе дурачки находятся, которые верят, что мы там ещё что то сможем.
Новая пирамида, для нового поколения.
А выкачка денег из игроков тоже присутствует?))))))
Достойным конкурентом в том смысле что тоже потребует многомиллионных инвестиций от игроков и будет находится в разработке пару десятков лет?)
Тьфу, блин!
Тьфу, второй раз! Конкурентом в чём? В попрошайничестве и переносах? В доении лохов?
Какие нынче замечательные технологии, а тратятся на всякую херню...
Сергей Мавроди вроде умер.
Он не умер, а на деньги мамонтов на Луну улетел, там погреб себе выкопал и живет себе в удовольствие
Снова Солнечная система , а других звездных систем не существует , что ли ?
Молодцы. Ведь в чем была ошибка "Смуты" и прочего кала? - Они всё же вышли из одного места, а тут можно бесконечно терпеть, удерживать какашку. Да и терпеть, как со Star Citizen, будут другие, а ты будешь бабки считать и поздравлять всех с очередным рекордом. Надеюсь у них всё получится (просто хочу посмеяться над донатерами).
Интересно и в какой бюджет они планируют состряпать ммо симулятор. Если меньше 100 млн долларов, то расходимся, будет очередное гомно // Павел Образцов
И снова обосрутся.
Удачи ребятам! Надеюсь у них всё получится, а нам в свою очередь понравится их творчество.
бинго, новая кринжатина подъехала