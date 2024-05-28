Российские разработчики замахнулись на лавры Star Citizen, создавая собственный хардкорный космический ММО-симулятор

Отечественная игровая индустрия готовится покорять новые горизонты: студия Synthes Games опубликовала дебютный трейлер своего амбициозного проекта Verse Project. Этот космический ММО-симулятор, делающий ставку на научную достоверность и реализм, обещает стать достойным конкурентом для признанных лидеров жанра, таких как Star Citizen.

Хотя первый трейлер Verse Project не изобилует подробностями об игровом процессе, он даёт представление о визуальном стиле игры. Зрители могут оценить детализированный дизайн космических кораблей, тщательно проработанные интерьеры и реалистичные модели персонажей.

Synthes Games не скупятся на смелые обещания. Разработчики планируют воссоздать Солнечную систему в масштабе 1:1, опираясь на реальные научные данные. Игроки смогут исследовать бескрайние просторы космоса без утомительных экранов загрузки, наслаждаясь плавными переходами между локациями. Особое внимание уделяется реалистичной физике и механикам орбитальных полётов, что добавит глубины и погружения в игровой процесс.

К сожалению, точная дата выхода Verse Project пока не объявлена. Однако страница проекта уже доступна в сети.

Также есть несколько скриншотов игры.