Техническая демоверсия Verse Project получила обновление: разработчики улучшили станцию HOST и добавили свободные полёты

Разработчики космического симулятора Verse Project выпустили обновление для технической демоверсии. При этом авторы напомнили, что речь идёт не о полноценной игре с завершённым геймплеем и графикой, а лишь о демонстрации текущих возможностей проекта.

Как рассказала команда, релиз обновления немного задержался из-за необходимости дополнительной полировки и оптимизации контента. Впрочем, время потрачено не зря — разработчикам удалось воплотить одну из главных целей проекта, а именно создание масштабных орбитальных конструкций с возможностью свободного перемещения вокруг них. К слову, такой подход был выбран ещё в начале разработки для обеспечения развития технологий как в космосе, так и на поверхности планет.

Особое внимание было уделено уже знакомой игрокам космической станции HOST — она получила множество новых деталей во внешнем оформлении. Правда, разработчики подчеркнули, что это ещё не финальная версия, и работа над улучшением моделей и текстур продолжится по мере развития инструментов разработки.

К тому же теперь игроки могут покидать станцию на кораблях и возвращаться обратно, запрашивая разрешение на стыковку через навигационную панель. Пока что зона свободного перемещения ограничена десятью километрами вокруг станции, а за управление отвечает встроенный ассистент полёта, который, впрочем, можно отключить нажатием клавиши B.

Вместе с тем команда существенно доработала звуковое оформление — появились новые эффекты для кораблей, двигателей и различных конструкций внутри станции. Да и визуальная часть не осталась без внимания: были переработаны эффекты основных и маневровых двигателей, а также добавлены частицы вокруг движущихся кораблей.

Напоследок разработчики честно рассказали о текущих проблемах проекта. В частности, иногда лифт может улететь в космос при входе в него, двери лифтовых шахт не всегда закрываются, а внутри движущегося корабля возможны серьёзные просадки производительности за пределами кресла пилота. Вдобавок на большом расстоянии от станции возможны погрешности в синхронизации позиций, а коллизии объектов пока работают не идеально.

Демоверсия проекта доступна на официальном сайте. Позже она будет доступна в Steam.