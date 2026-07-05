Недавно состоялся анонс кооперативного симулятора работника парка с динозаврами Very Safe Dino Park

Студия Panic Stations представила дебютный трейлер своего нового проекта под названием Very Safe Dino Park, страница которого уже появилась на ПК в цифровом магазине Steam. Игра позиционируется как комедийная и безумная строительная песочница, завязанная на совместном управлении доисторическим парком развлечений. Проект создается с прицелом на сетевое взаимодействие, а сам ролик наглядно демонстрирует геймерам обилие нелепых ситуаций, с которыми столкнется команда управляющих в попытках сохранить контроль над опасными рептилиями.

Игровой процесс потребует от пользователей слаженной командной работы ради выживания и удержания бизнеса на плаву. Команде палеонтологов предстоит строить вольеры, кормить вечно голодных ящеров, продавать билеты и снабжать торговые автоматы завышенными в цене сувенирами. Однако за парадным фасадом скрывается полный хаос: техника будет постоянно выходить из строя, электрические заборы ломаться, а проголодавшиеся подопечные примутся активно охотиться на назойливых посетителей.

Для ликвидации последствий регулярных происшествий игрокам придется использовать клейкую ленту и массу сомнительных решений. В обязанности персонала входит уборка гор навоза, его переработка в биотопливо, а также отмывание луж крови и подозрительных конечностей. Сами динозавры постоянно балансируют в секунде от побега, поэтому особо агрессивных особей придется оперативно усыплять специальными дротиками. При этом в пылу неразберихи геймеры смогут вредить и собственным друзьям, швыряя в них грязь или запирая в клетках с хищниками.

На текущий момент этот необычный симулятор официально заявлен к релизу только на ПК. Точная дата полноценного выхода пока неизвестна, однако независимые авторы уже открыли запись на проведение первых публичных тестов, подать заявку на которые может любой желающий.