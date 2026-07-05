Недавно состоялся анонс кооперативного симулятора работника парка с динозаврами Very Safe Dino Park

Студия Panic Stations представила дебютный трейлер своего нового проекта под названием Very Safe Dino Park, страница которого уже появилась на ПК в цифровом магазине Steam. Игра позиционируется как комедийная и безумная строительная песочница, завязанная на совместном управлении доисторическим парком развлечений. Проект создается с прицелом на сетевое взаимодействие, а сам ролик наглядно демонстрирует геймерам обилие нелепых ситуаций, с которыми столкнется команда управляющих в попытках сохранить контроль над опасными рептилиями.
Игровой процесс потребует от пользователей слаженной командной работы ради выживания и удержания бизнеса на плаву. Команде палеонтологов предстоит строить вольеры, кормить вечно голодных ящеров, продавать билеты и снабжать торговые автоматы завышенными в цене сувенирами. Однако за парадным фасадом скрывается полный хаос: техника будет постоянно выходить из строя, электрические заборы ломаться, а проголодавшиеся подопечные примутся активно охотиться на назойливых посетителей.
Для ликвидации последствий регулярных происшествий игрокам придется использовать клейкую ленту и массу сомнительных решений. В обязанности персонала входит уборка гор навоза, его переработка в биотопливо, а также отмывание луж крови и подозрительных конечностей. Сами динозавры постоянно балансируют в секунде от побега, поэтому особо агрессивных особей придется оперативно усыплять специальными дротиками. При этом в пылу неразберихи геймеры смогут вредить и собственным друзьям, швыряя в них грязь или запирая в клетках с хищниками.
На текущий момент этот необычный симулятор официально заявлен к релизу только на ПК. Точная дата полноценного выхода пока неизвестна, однако независимые авторы уже открыли запись на проведение первых публичных тестов, подать заявку на которые может любой желающий.
Даа, вот таак, грызи их... устрой переворот в парке, захвати мир... ты вырастешь большим и сильным !