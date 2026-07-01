Разработчики стратегии Veterans: Napoleonic Wars рассказали о переработке первой карты

Студия Tactical Boar опубликовала новый дневник разработки тактической стратегии в реальном времени Veterans: Napoleonic Wars, в котором подробно описала процесс переработки карты Montenotte. Это поле боя станет одной из первых миссий в игре, поэтому авторы уделили особое внимание отзывам участников тестирования для улучшения игрового процесса.

Согласно заявлению разработчиков, изначальная версия Montenotte создавалась на ранних этапах производства, когда многие механики еще не были готовы. В частности, в проекте отсутствовала полноценная система фортификаций. Проведенные плейтесты выявили ряд проблем с балансом и удобством прохождения. Игроки жаловались на излишнюю тесноту локации, поскольку горы зажимали войска и лишали возможности применять различные тактические маневры. Кроме того, точки появления подкреплений на второй фазе сражения находились слишком близко к австрийскому флангу, что позволяло завершить битву быстрой атакой кавалерии прямо на старте.

Для исправления ситуации авторы значительно увеличили площадь виртуального поля боя и открыли новые пространства между ключевыми точками интереса. Позиции для вызова подкреплений были отодвинуты назад, чтобы их ввод в бой стал осознанным выбором командира, а не автоматическим действием. Редут, ранее выполнявший исключительно декоративную функцию, превратился в полноценный тактический объект, за контроль над которым игрокам придется сражаться.

Veterans: Napoleonic Wars представляет собой стратегию в реальном времени, посвященную Итальянской кампании Наполеона Бонапарта. Игровой процесс сфокусирован на управлении крупными полками пехоты, кавалерии и артиллерии без необходимости заниматься строительством базы. В боях учитываются такие параметры, как усталость солдат, их боевой дух, линия видимости и погодные условия.

Релиз исторической стратегии в раннем доступе Steam запланирован на ближайшее время. Разработчики планируют провести в раннем доступе около 2 месяцев, в течение которых будут собирать отзывы и добавлять новые исторические сражения и побочные миссии. На старте пользователям будут доступны 10 исторических битв с динамической сменой погоды.