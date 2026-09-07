Пошаговая тактическая RPG Veterum от создателей Warbanners покинула ранний доступ в Steam

Независимая студия Crasleen Games, создавшая ранее пошаговую стратегию Warbanners, выпустила в полноценный релиз тактическую ролевую игру Veterum. Проект находился в раннем доступе сервиса Steam чуть больше 9 месяцев с 27 ноября 2025 года, тогда как общий срок производства новинки составил более 7 лет. Релизная версия принесла с собой финальные сюжетные миссии и подвела итог истории сэра Эдварда, последнего дознавателя Ордена Привратников.

Игровой процесс сосредоточен на комплексных пошаговых битвах на гексагональной сетке, где победа требует постоянного контроля множества тактических переменных. Боевая система детально просчитывает направление взгляда бойцов, физическую усталость отрядов, уровень освещенности каждой клетки поля и воздействие погодных условий. Персонажи остро реагируют на происходящее вокруг и могут запаниковать прямо посреди боя при резком падении морали. Локации предлагают глубокую интерактивность: юниты способны поджигать траву и деревья, наводить переправы через замерзшие реки, возводить защитные баррикады и копать рвы перед осадами.

Глобальная часть игры включает открытый мир из 135 локаций с процедурной генерацией контрактов и случайных происшествий на дорогах. Армию приходится формировать из людей, дварфов, эльферов и полудиких туранов, которые изначально конфликтуют между собой и быстро теряют боевой настрой при нежелательном соседстве в лагере. Города на глобальной карте развиваются по динамической модели благополучия и временных состояний. Процветающие центры привлекают больше наемников и торговцев редкой экипировкой, но существенно задирают цены, тогда как эпидемии, пропущенные задания и набеги бандитов быстро разоряют поселения.

Для тонкой регулировки баланса разработчики внедрили детальную настройку правил всей кампании. Пользователи могут отключить безвозвратную смерть наемников, выставить шанс получения тяжелых травм, скорректировать базовую точность атак, здоровье врагов и размеры золотого вознаграждения. Для хардкорных игроков авторы предусмотрели 12-уровневую адаптивную сложность, при которой искусственный интеллект анализирует ход предыдущих схваток и автоматически усиливает монстров при слишком легких победах. Кроме того, игра сразу получила встроенный редактор карт и юнитов с прямой поддержкой мастерской Steam Workshop.

Поводом для дискуссий в фанатской среде может послужить подход авторов к языковым версиям проекта. Наряду с официальным русским и английским языками, а также любительскими переводами от сообщества на японский и испанский, разработчики открыто внедрили в игру машинные переводы на базе алгоритмов искусственного интеллекта для китайского, немецкого, французского, польского, португальского и турецкого языков. При этом проект сохранил подчеркнуто скромные системные требования: игра запускается даже на крайне устаревших сборках с 2 ГБ оперативной памяти и занимает на накопителе всего 500 МБ свободного места.

В сервисе Steam базовая стоимость Veterum составляет 710 рублей, а в рамках стартовой распродажи до 14 сентября 2026 года игру отдают со скидкой 15% за 603 рубля.