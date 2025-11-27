Пошаговая тактика Veterum от авторов Warbanners вышла в раннем доступе Steam

Студия Crasleen Games выпустила свой новый проект под названием Veterum. Игра появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam в формате раннего доступа. Это тактическая пошаговая стратегия с элементами ролевой игры, которая является идейным наследником предыдущего проекта разработчиков — Warbanners.

Сюжет повествует о пробуждении древних сил и безумных пророчествах, предрекающих скорый конец света. Игрокам предстоит возглавить последнюю армию ордена Привратников, чтобы остановить надвигающийся хаос. Под знамена полководца могут встать представители разных рас, включая людей, дварфов, эльферов и полудиких туранов. Особенностью комплектования отряда является система взаимоотношений, при которой не каждый боец согласится сражаться бок о бок с представителями других видов.

Геймплей сосредоточен на детализированных пошаговых сражениях и исследовании открытого мира. Боевая система учитывает множество параметров, таких как направление взгляда юнитов, их боевой дух, уровень освещенности и накопленная усталость. Значительный упор сделан на интерактивность окружения. Игроки могут изменять поле боя, выстраивая баррикады, создавая рвы, замораживая реки или сжигая леса для получения тактического преимущества. Перед схваткой также доступно использование одноразовых свитков для изменения погодных условий или подготовки осадных орудий.

На момент выхода в ранний доступ в Veterum доступна практически вся сюжетная кампания, за исключением финальных миссий, а также полная карта мира, побочные задания и редактор карт. Разработчики планируют, что игра пробудет в этом статусе от полугода до года, а полноценный релиз намечен на 2026 год. Проект полностью переведен на русский язык.