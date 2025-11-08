Разработчик "убийцы Dead Space" из России жалуется на производственные трудности

Создатель отечественного хоррора Vicious Red, который многие успели окрестить русским Dead Space, выпустил пространное видео, где рассказал о текущем состоянии проекта. Если вкратце, то все не очень хорошо. По словам разработчика, игра готова примерно на 70 процентов, но эта цифра весьма условна, так как проект все еще нуждается в серьезной доработке искусственного интеллекта, исправлении ошибок и общей полировке.

Основной проблемой, тормозящей производство, автор называет нехватку кадров и финансирования. Команда работает на чистом энтузиазме в свободное от основной работы время, что предсказуемо сказывается на темпах. Разработчик пожаловался на то, что ключевые специалисты могут покинуть проект в любой момент из-за личных обстоятельств или более выгодных предложений, что уже неоднократно происходило и отбрасывало разработку назад.

В ролике были затронуты и геймплейные особенности. Автор в очередной раз попытался откреститься от сравнений с Dead Space, напирая на уникальность лора, который строится на альтернативной истории, где СССР не распался и успешно колонизировал спутник Юпитера Европу. Также он упомянул механику оружия, которое создано на базе пневматических инструментов и имеет два ресурса — патроны и давление в баллоне. Это означает, что после нескольких выстрелов игроку придется ждать, пока оружие снова наберет давление, что звучит как довольно сомнительное решение для динамичного боя.

Не обошлось и без критики в адрес индустрии. Разработчик поделился негативным опытом общения с российскими издателями, которые якобы не разбираются в играх, требуют сделать проект за год и за миллион, а также предлагают внедрять донатные механики. Западные инвесторы, в свою очередь, не проявляют интереса к проекту на столь ранней стадии. Судя по всему, без готовой на 70% игры и детального описания концепции они не готовы даже вступать в диалог.

Реакция аудитории под видео оказалась предсказуемо смешанной, однако количество негативных комментариев говорит само за себя. Многие пользователи припомнили автору его прошлое игрового критика, упрекая в лицемерии: всю жизнь паразитировал на чужом продукте, а теперь, став создателем, заныл. Другие назвали видео получасовым нытьем про злых издателей и нехватку денег, а саму игру — топорной и деревянной. Зрители раскритиковали показанный геймплей за невзрачную стрельбу, ужасный импакт и примитивный левелдизайн, который пытаются скрыть тьмой египетской. Некоторые комментаторы и вовсе предрекают проекту провал, сравнивая его с печально известной Смутой и сомневаясь, что игра вообще когда-либо выйдет.

В конце разработчик посетовал на завышенные ожидания аудитории, которая ждет от инди-студии без бюджета продукт ААА-уровня, но при этом не готова поддерживать подобные проекты. Когда и в каком виде Vicious Red доберется до релиза, остается совершенно неясным.