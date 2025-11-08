Разработчик "убийцы Dead Space" из России жалуется на производственные трудности

Создатель отечественного хоррора Vicious Red, который многие успели окрестить русским Dead Space, выпустил пространное видео, где рассказал о текущем состоянии проекта. Если вкратце, то все не очень хорошо. По словам разработчика, игра готова примерно на 70 процентов, но эта цифра весьма условна, так как проект все еще нуждается в серьезной доработке искусственного интеллекта, исправлении ошибок и общей полировке.
Основной проблемой, тормозящей производство, автор называет нехватку кадров и финансирования. Команда работает на чистом энтузиазме в свободное от основной работы время, что предсказуемо сказывается на темпах. Разработчик пожаловался на то, что ключевые специалисты могут покинуть проект в любой момент из-за личных обстоятельств или более выгодных предложений, что уже неоднократно происходило и отбрасывало разработку назад.
В ролике были затронуты и геймплейные особенности. Автор в очередной раз попытался откреститься от сравнений с Dead Space, напирая на уникальность лора, который строится на альтернативной истории, где СССР не распался и успешно колонизировал спутник Юпитера Европу. Также он упомянул механику оружия, которое создано на базе пневматических инструментов и имеет два ресурса — патроны и давление в баллоне. Это означает, что после нескольких выстрелов игроку придется ждать, пока оружие снова наберет давление, что звучит как довольно сомнительное решение для динамичного боя.
Не обошлось и без критики в адрес индустрии. Разработчик поделился негативным опытом общения с российскими издателями, которые якобы не разбираются в играх, требуют сделать проект за год и за миллион, а также предлагают внедрять донатные механики. Западные инвесторы, в свою очередь, не проявляют интереса к проекту на столь ранней стадии. Судя по всему, без готовой на 70% игры и детального описания концепции они не готовы даже вступать в диалог.
Реакция аудитории под видео оказалась предсказуемо смешанной, однако количество негативных комментариев говорит само за себя. Многие пользователи припомнили автору его прошлое игрового критика, упрекая в лицемерии: всю жизнь паразитировал на чужом продукте, а теперь, став создателем, заныл. Другие назвали видео получасовым нытьем про злых издателей и нехватку денег, а саму игру — топорной и деревянной. Зрители раскритиковали показанный геймплей за невзрачную стрельбу, ужасный импакт и примитивный левелдизайн, который пытаются скрыть тьмой египетской. Некоторые комментаторы и вовсе предрекают проекту провал, сравнивая его с печально известной Смутой и сомневаясь, что игра вообще когда-либо выйдет.
В конце разработчик посетовал на завышенные ожидания аудитории, которая ждет от инди-студии без бюджета продукт ААА-уровня, но при этом не готова поддерживать подобные проекты. Когда и в каком виде Vicious Red доберется до релиза, остается совершенно неясным.
виталя мы тебя узнали, залепи свое обмазанным дерьмом дуло
Действительно, количество негативных комментариев говорит за себя. Прям поражает - один негатив в комментах и правда. Автор фанат IXBT полагаю - видео вышло час назад, а тут уже оперативное "мнение" про большое количество негативных комментариев.
Так это лизоблюдство. Я привёл объективные комментарии в пример.
Скрин выглядит так, будто ботов нагнали. Бесовы ролики обычно набирают тонны негатива, а тут ему откровенно вылизывают.
Ты сама объективность. (нет)
Ты привел комментарии, которые были выгодны именно тебе, которые ещё и прям потрудился поискать, или попросту собрал в лагере любителей 2х клоунов.
Так на всякий - фанатом Беса не являюсь даже близко, мне не нравится танковый контент коим он фонтанирует, а об игре узнал по большей части из недавней истории с ним и с ихбт. Увидев новость здесь, прям стало интересно, действительно что ли всё свелось к хейту, а оказывается автор врун. Пост зарепорчен
Скорее ноет. Это его перманентное состояние. Зайдите на любой стрим, тыкните в рандомное место и с 99% вероятностью услышите нытье.
Автор статьи,я не всегда согласен с Бесом по поводу обзоров.Но они в отличии от других студий, говорит не только позитив.Не существует студий где все хорошо.А ты в статье описал что он ноет что не все хорошо.Плюс описал так что хейтеров там полно,хотя статистика лайков,на данный момент, 6000 на 55 дизов.
Это не та поделка которую делает вредный черт бесполезный бес? Ну и хрен с ними)
Понятно кто это.. (совет просто для некоторых что бы не думали что я указываю) Ну пускай идёт в его любимый запад, и ищет там финансирование, там и умы для него хорошие, во все разбираются. (аа не интересный им проект) Больше кажется что просто хочет опять Россию обвинить, как и всегда. (Если хотите ответить, прошу без оскорблений, это моё мнение)
А почему все игры которые ты играешь - западные, если ты его так презираешь и советушь другим идти туда?
Ну не плохо получаются, и не только западные. Ладно не так написал, советую поехать на запад его любимый.
Этому "тексту" место во Мнениях, а не в разделе с новостями.
Пожаловался? Ты решил на кринж года номинироваться?
Цитата Беса:
Где тут жалоба? Команда без инвестиций и на чистом энтузиазме сделала то, что сделала и он по сути, рад и такому результату.
Вобще такое чувство сложилось от твоей писанины, что ты опять порвался, но на этот раз из-за того что кто-то способен делать игры на энтузиазме, а ты только слоупочные новости постить или вот такие, искажающие оригинальный авторский посыл, вбросы.
Модераторы, это не новость, это - галимая субъективщина.
Бес толковый
А когда это они называли свою разработку, убийцей дед спейс? Автор новости, случайно, это не сам придумал?