Vicious Red TBA
5 1 оценка

Российские разработчики анонсировали Vicious Red - космический хоррор в сеттинге альтернативного СССР

©
butcher69
Новости

Стример и обзорщик PoleznyiBes, вместе со студией Horns and Hoovers Studio, анонсировал свой дебютный проект Vicious Red — космический хоррор от третьего лица "в лучших традициях жанра", вдохновленный Dead Space.

В настоящий момент над проектом трудится в районе 30 человек, а создается проект на базе последней версии движка Unreal Engine 5.1.

Даты выхода у игры пока нет, поскольку работы по словам блогера, еще "здоровая куча", но в обозримом будущем у игры появится демоверсия, которая станет приквелом к основному сюжету. Игру уже сейчас можно добавить в список желаемого в Steam

По случаю анонса, PoleznyiBes выпустил ролик, в котором рассказал про игру больше подробностей. Что довольно кстати, так как страничка игры в цифровом магазине Valve пока малоинформативна, но уже есть системные требования.

+ ещё 9 картинок
Анонсы Трейлеры Скриншоты
67
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Bamburrr

Совиетцский Дед Спейс. Интригует.

29
gam_rev

Круто, надеюсь сделают типа Диад Спейса, с удовольствием поиграю

1
Filka77

13
Crosna

ждем, надеемся, верим.

8
CAN I HABE PIZZA PLS

Что на это уг не пойдут наши налоги 🌚

-22
Zolq

Это же Бес делает, но пока выглядит корявенько

2
Lexeres

Почему герой так похож на Киану Ривз?)

1
Вельвет

Бес вообще ни разу не блогер, шо ты там курил, автор?

1
hKKK33

они все считаются блогерами. Насколько я знаю, если официально. И несут ответственность за сказанное.

0
Квейкнутый

Джон Уик в космосе.

0
Rolento

Мракобесы

-2
Артур Котовой

Деад спейс всегда был калом оф бьюти для школотронов недоразвитых, поэтому его копировать это уже провал

-2
ЮрийSport

Интересно! Жаль либо не выпустят, либо через лет 5 выпустят херню. Так что, прочитали и забыли.

-12
Uilenspiegel

Ну и ссанина. Наглый клон мёртвого спайса. Спайсолайк с респауном.

-16
Престидижитатор

Ну как это про СССР и без политики? А "кровавые соффки"? И что за манера обязательно что-то за кем-то повторять? Ну постарайся ты оригинальное выдумать, а не дедушку спейса клонировать в очередной раз.

-19
Executor666

Идут по пути атомика, которые слизали биошок.

-16
SpacePRedator014

В наше время ты либо клонируешь одно, либо другое, сложно очень создать оригинальный продукт, особенно в стане хорроров

7
JohnTornton SpacePRedator014

ну да, для этого думать надо. проще копипастить нагло с таких же копипастов. грош цена такому продукту

-9
vzglydizugla Executor666

А биошок тоже слизан, так что успокойся.

3
Uilenspiegel Executor666

Который слизали с систем шока.

3
JohnTornton

вся фантазия русских разработчиков это ссср. пусть сами в это играют

-22
SpaceyTurkey

Не только разработчиков.

-6
Парамон Ильич

а нужно что ?

1
SewAwOw Парамон Ильич

А нужно разнообразие.

0
Парамон Ильич SewAwOw

так что именно , предложи идеи.

0
Артур Котовой

Вся фантазия западных разрабов это сша 0 пусть в это сами играют

1