Российские разработчики анонсировали Vicious Red - космический хоррор в сеттинге альтернативного СССР ©

Стример и обзорщик PoleznyiBes, вместе со студией Horns and Hoovers Studio, анонсировал свой дебютный проект Vicious Red — космический хоррор от третьего лица "в лучших традициях жанра", вдохновленный Dead Space.

В настоящий момент над проектом трудится в районе 30 человек, а создается проект на базе последней версии движка Unreal Engine 5.1.

Даты выхода у игры пока нет, поскольку работы по словам блогера, еще "здоровая куча", но в обозримом будущем у игры появится демоверсия, которая станет приквелом к основному сюжету. Игру уже сейчас можно добавить в список желаемого в Steam

По случаю анонса, PoleznyiBes выпустил ролик, в котором рассказал про игру больше подробностей. Что довольно кстати, так как страничка игры в цифровом магазине Valve пока малоинформативна, но уже есть системные требования.