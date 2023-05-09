Российские разработчики анонсировали Vicious Red - космический хоррор в сеттинге альтернативного СССР

Стример и обзорщик PoleznyiBes, вместе со студией Horns and Hoovers Studio, анонсировал свой дебютный проект Vicious Red — космический хоррор от третьего лица "в лучших традициях жанра", вдохновленный Dead Space.
В настоящий момент над проектом трудится в районе 30 человек, а создается проект на базе последней версии движка Unreal Engine 5.1.
Даты выхода у игры пока нет, поскольку работы по словам блогера, еще "здоровая куча", но в обозримом будущем у игры появится демоверсия, которая станет приквелом к основному сюжету. Игру уже сейчас можно добавить в список желаемого в Steam
По случаю анонса, PoleznyiBes выпустил ролик, в котором рассказал про игру больше подробностей. Что довольно кстати, так как страничка игры в цифровом магазине Valve пока малоинформативна, но уже есть системные требования.
Совиетцский Дед Спейс. Интригует.
Круто, надеюсь сделают типа Диад Спейса, с удовольствием поиграю
2К
ждем, надеемся, верим.
Что на это уг не пойдут наши налоги 🌚
Это же Бес делает, но пока выглядит корявенько
Почему герой так похож на Киану Ривз?)
Бес вообще ни разу не блогер, шо ты там курил, автор?
они все считаются блогерами. Насколько я знаю, если официально. И несут ответственность за сказанное.
Джон Уик в космосе.
Мракобесы
Деад спейс всегда был калом оф бьюти для школотронов недоразвитых, поэтому его копировать это уже провал
Интересно! Жаль либо не выпустят, либо через лет 5 выпустят херню. Так что, прочитали и забыли.
Ну и ссанина. Наглый клон мёртвого спайса. Спайсолайк с респауном.
Ну как это про СССР и без политики? А "кровавые соффки"? И что за манера обязательно что-то за кем-то повторять? Ну постарайся ты оригинальное выдумать, а не дедушку спейса клонировать в очередной раз.
Идут по пути атомика, которые слизали биошок.
В наше время ты либо клонируешь одно, либо другое, сложно очень создать оригинальный продукт, особенно в стане хорроров
ну да, для этого думать надо. проще копипастить нагло с таких же копипастов. грош цена такому продукту
А биошок тоже слизан, так что успокойся.
Который слизали с систем шока.
вся фантазия русских разработчиков это ссср. пусть сами в это играют
Не только разработчиков.
а нужно что ?
А нужно разнообразие.
так что именно , предложи идеи.
Вся фантазия западных разрабов это сша 0 пусть в это сами играют