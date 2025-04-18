Авторы Victoria 3 готовят масштабную переработку военных механик - детали патча 1.9

В свежем дневнике разработчиков Paradox Interactive рассказала о крупных изменениях в военной системе Victoria 3, которые появятся в бесплатном обновлении 1.9. Патч выйдет 17 июня вместе с DLC Charters of Commerce и должен серьезно улучшить то, что многие игроки критиковали с момента релиза в октябре 2022 года — механику фронтов и поведение армий.

Авторы сосредоточились на трёх ключевых проблемах: перегруженности фронтов, хаотичном перемещении подразделений и их «телепортации» при сбоях логики. Новый алгоритм объединения фронтов позволит не держать их строго линейными — теперь соседние участки смогут «перепрыгивать» малые разрывы, образуя единую линию. Это решает проблему раздробленности, как, например, при восстаниях, где число фронтов может достигать десятков.

Изменения также коснулись поведения армий при изменении фронтов. Если армия остаётся в зоне активного лагеря, она больше не будет автоматически переводиться — это устранит случаи, когда часть фронта вдруг оставалась без прикрытия. В крайних ситуациях, когда солдаты не могут найти фронт, они больше не будут «телепортироваться», а станут «изгнанниками»: медленно вернутся в штаб, теряя организацию и боеспособность.

Появятся и новые дипломатические возможности — страны смогут заключать пакты о военном доступе, что позволит проходить через чужую территорию. Также улучшится интерфейс и расчёт снабжения, организации и боевого духа.

Обновление 1.9 станет важным шагом к восстановлению доверия сообщества — особенно на фоне роста рейтинга игры в Steam. Paradox обещает и дальше совершенствовать свою гранд-стратегию.