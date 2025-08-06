Бунт на Балканах: Victoria 3 готовится к взрывному дополнению National Awakening

Paradox Interactive готовит новое дополнение для Victoria 3 — и оно обещает стать настоящим испытанием для любителей стратегии. DLC National Awakening, выход которого назначен на 23 сентября, переносит игроков в пылающее сердце Балкан XIX века, где национализм, идеологические споры и революционные настроения идут рука об руку с падением империй.

В центре внимания — регионы, разрываемые между старыми порядками и новыми движениями: Австрия, Венгрия, Сербия, Болгария, Черногория и другие. Пока Османская империя теряет хватку, а Австро-Венгрия только зарождается, игроку предстоит лавировать между восстаниями и реформами, подавлением и умиротворением, чтобы удержать власть и избежать краха.

Разработчики обещают исторических лидеров, включая Клеменса фон Меттерниха и представителей сербской знати, новые механики, связанные с ростом теократических режимов и национальных движений, а также атмосферу, в которой каждое ваше решение может привести к распаду или возрождению целой нации.

National Awakening станет очередной возможностью для игроков попробовать себя в роли государственного архитектора, способного объединить Балканы или превратить их в арену вечной борьбы. И если вам по душе управлять в условиях нестабильности и идеологического огня — этот DLC определённо стоит внимания.