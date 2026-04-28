Дополнение "Великая волна" для Victoria 3 добавляет новый военно-морской и исторический контент

Paradox Interactive объявила во вторник, 28 апреля, о выпуске Victoria 3: The Great Wave, нового дополнения для Victoria 3. Контент уже доступен для покупки отдельно или в составе третьего тома игры.

Дополнение Victoria 3: The Great Wave представляет новые возможности, ориентированные на строительство и управление флотом. Среди новых функций — система создания кораблей, позволяющая игрокам проектировать суда в соответствии со стратегическими потребностями своих стран.

Кроме того, контент включает возможность разработки собственных флагманских кораблей, а также заключения договоров о продаже судов другим странам. Также добавлены новые дипломатические возможности, основанные на использовании военно-морских сил, расширяющие международное взаимодействие в игре.

Ещё одним важным моментом Victoria 3: The Great Wave является добавление нового исторического контента, посвящённого Японской империи. Дополнение охватывает заключительный период эпохи Эдо, фокусируясь на политических, социальных и промышленных преобразованиях, с которыми столкнулась страна.

Игроки смогут управлять Японией в условиях внутреннего и внешнего давления, выбирая между реформами и сопротивлением переменам. Контент также включает новых исторических персонажей и события, отражающие интеграцию страны в международную арену.

Дополнение также добавляет новые визуальные элементы, такие как японские архитектурные стили, одежда, настраиваемый интерфейс, а также обновления карты и других визуальных компонентов игры.