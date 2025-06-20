Глобальная стратегия Victoria 3, посвящённая бурному XIX веку, доступна бесплатно до 23 июня в Steam

Если вы не впечатлены релизом Civilization 7 и жаждете масштабной стратегии, которая даст вам больше свободы и глубины, стоит обратить внимание на Victoria 3. Глобальная стратегия от Paradox Interactive, посвящённая бурному XIX веку, доступна бесплатно до 23 июня 2025 года — только на выходных в Steam.

В Victoria 3 вы управляете целым обществом: развиваете экономику, налаживаете дипломатию, регулируете торговлю и... ведёте войны, когда всё идёт не по плану. Недавнее обновление 1.9 значительно улучшило боевую систему, а свежее DLC добавило новый контент для ветеранов и новичков.

Игра продолжает набирать популярность и уже способна бросить вызов таким гигантам жанра, как Civilization. Так что если вы хотите испытать свои тактические и политические таланты — не упустите шанс. Бесплатный доступ к Victoria 3 завершится в понедельник, 23 июня.