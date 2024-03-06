Грандиозный стратегический симулятор Victoria 3 получит дополнение "Сферы влияния" в начале мая

Быстрые технологические и социальные изменения в викторианскую эпоху позволили империям конкурировать на новых территориях, используя новые средства. Конкуренция за ресурсы и рынки может превратить верных друзей в непримиримых соперников, поскольку сильные страны боролись за расширение и сохранение своей власти над более слабыми. Сохраняйте и развивайте свою собственную империю в «Сфере влияния», новом дополнении для Victoria 3, которое выйдет 6 мая 2024 года.

В центре дополнения находятся силовые блоки. Запугивайте, подкупайте или дружите с другими странами, пытаясь создать группу, которая сможет действовать вместе для достижения общей цели. Меньшие страны могут искать безопасности в договоре о сотрудничестве с более крупной державой, в то время как крупные страны привлекают на свою орбиту новых субъектов и средние державы.

Историческое содержание расширения посвящено «Большой игре», соперничеству девятнадцатого века между Британской и Российской империями за влияние и власть в Центральной и Южной Азии.