Paradox Interactive продолжает развивать Victoria 3 с анонсом нового набора дополнений из линейки Expansion Pass 2. В 2025 году игроки смогут насладиться новыми механиками и контентом, который сделает стратегию еще более увлекательной.

Одним из ключевых дополнений станет Charters of Commerce (выпуск 17 июня 2025 года). Оно принесет новые торгово-экономические механики, включая чартерные компании и монополии. Игроки смогут создавать региональные штаб-квартиры, управлять колониальными регионами и запускать производство новых товаров, таких как люксовые изделия.

Кроме того, National Awakening добавит обновления для Австрии, Венгрии и Сербии, моделируя рост национализма на Балканах, а Songs of the Homeland предложит новую музыку для игры.

Особое внимание уделено Испании в Iberian Twilight. Игроки смогут выбрать сторону в Карлистских войнах, модернизировать государственные институты и расширять влияние в Старом и Новом Свете. Это обновление позволит Испании стать великой империей и добиться промышленного роста в регионах, таких как Каталония и Страна Басков.