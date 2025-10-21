Paradox раскрыла статистику к третьей годовщине Victoria 3 - Россия вошла в топ самых популярных стран среди игроков

Студия Paradox Interactive отпраздновала третью годовщину Victoria 3, опубликовав праздничную инфографику с игровыми данными, собранными с момента прошлой годовщины. Разработчики подвели итоги активности сообщества и раскрыли, какие нации чаще всего выбирают геймеры.

Согласно статистике, Россия стабильно удерживает популярность среди игроков и вошла в топ наиболее часто выбираемых держав. За неё сыграли около 252 тысяч пользователей, проведя почти 1,9 миллиона партий.

Среди мировых лидеров также оказались:

Китай — более 322 тысяч игроков и свыше 3,5 миллиона партий;

Япония — около 273 тысяч игроков и 2,33 миллиона партий;

США — порядка 285 тысяч игроков с общим числом 2,27 миллиона партий;

Пруссия — около 291 тысячи игроков и 1,8 миллиона сыгранных партий.

Кроме того, Paradox отметила интересные тенденции в игровом поведении сообщества. За год было создано свыше трёх крупных альянсов, а в плане политического устройства большинство игроков отдало предпочтение президентской демократии. Следом по популярности идут конституционная империя и конституционная монархия.

Разработчики поблагодарили фанатов за активность и подчеркнули, что сообщество Victoria 3 продолжает расти, оставаясь одним из самых вовлечённых среди проектов Paradox.