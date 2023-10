Постройте новую державу полушария в Victoria 3 благодаря дополнению Colossus of the South

Молодые страны Южной Америки, освободившиеся от господства европейской королевской семьи, сталкиваются с рядом проблем. Континентальные войны за независимость оказались благодатной почвой для военного правления. Быстро растущее население создает нагрузку на аграрную экономику. У императора-реформатора Бразилии есть план модернизации и либерализации, который угрожает установленным властям в его собственной столице. Возьмите бразды правления потенциальным гигантом Америки в Victoria 3: Colossus of the South.

Colossus of the South — это новый региональный пакет для Victoria 3, грандиозного стратегического симулятора общества и экономики викторианской эпохи от Paradox. Сосредоточив внимание на возвышении Бразилии как значительной региональной державы с дополнительным контентом для других стран, Colossus of the South добавляет новые события, решения и особенности в захватывающий регион для исследования и развития.

Victoria 3: Colossus of the South включает контент, связанный с:

Правление Педро II: Исторические действия, подчеркивающие реформы и амбиции бразильского императора Педро Великодушного, включая отмену рабства и модернизацию экономики Бразилии.

Старая Республика: Власть бразильских землевладельцев и возникновение позитивистской революции против монархии.

Популизм: вызовы аграрной олигархии в Бразилии со стороны антиправительственных бандитов и популистского интегралистского движения.

Национальное самосознание: развитие уникальной и разнообразной бразильской культуры, а также экспансионистские цели в Парагвае, объединение Южной Америки из Великой Колумбии и общенациональные движения Федерации Анд и Рио-де-ла-Плата.

Богатства Амазонки: эксплуатируйте богатства Амазонки, избегая при этом международных конфликтов и национальных беспорядков.

Новые исторические персонажи: лидер государственного переворота и генерал Деодора да Фонсека, диктатор-популист Жетулио Варгас и другие.

Больше контента для Южной Америки: новые события, записи в журналах и особенности многих стран региона.

Victoria 3: Colossus of the South будет доступна 14 ноября 2023 года. Она будет включена бесплатно для владельцев Victoria 3: Grand Edition или подписчиков Victoria 3 Expansion Pass.