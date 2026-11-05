State and Revolution расширяет возможности управления Российской империей в Victoria 3

Для Victoria 3 состоялся релиз State and Revolution — дополнения, посвящённого управлению Российской империей в период политических потрясений и революционных перемен. DLC вышло 5 ноября и позволяет игрокам укреплять царскую власть, проводить реформы и противостоять растущему недовольству внутри страны.

Одной из главных новинок стали динамические записи в дневнике, отражающие устойчивость правящего режима. Игроки смогут накапливать специальные очки, возвышая фаворитов и проводя политические манёвры, а затем использовать их для реализации реформ. Однако противостоять планам правителя будут диссиденты. Для борьбы с оппонентами предусмотрена отправка в ссылку в Сибирь, хотя разработчики предупреждают: после возвращения противники могут стать ещё опаснее, обзаведясь новыми связями.

Дополнение также расширяет возможности политических потрясений: в зависимости от выбранного курса страна может столкнуться с восстаниями, вдохновлёнными Первой русской революцией и Великой российской революцией. Кроме того, игрокам позволят возглавить Польскую республику в период национального пробуждения XIX века. События DLC охватывают эпоху расцвета русской литературы и развития белорусской и украинской культур.

Одновременно с дополнением вышло обновление 1.15. Оно перерабатывает социалистические механики, улучшает производительность в сетевой игре и вносит изменения в военную систему. Ещё одним нововведением стала медь — ресурс, приобретающий особое значение на поздних этапах развития государства.

В российском Steam State and Revolution стоит 919 рублей. Также DLC доступно в составе набора Volume 3 за 2929 рублей.