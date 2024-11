Стратегия, гонки, выживание и карты: в Steam стали временно бесплатными пять игр

Пользователи Steam смогут бесплатно опробовать пять популярных игр до 25 ноября 21:00 МСК. В список входят Victoria 3, F1 24, Bus Simulator 21 Next Stop, Oxygen Not Included и Across the Obelisk.

Текстовый перевод на русский язык доступен у всех игр, кроме F1 24 и Across the Obelisk. Приобрести в России можно только Victoria 3 (1384 руб.), Oxygen Not Included (152 руб.) и Across the Obelisk (549 руб.).