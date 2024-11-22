Стратегия, гонки, выживание и карты: в Steam стали временно бесплатными пять игр

Пользователи Steam смогут бесплатно опробовать пять популярных игр до 25 ноября 21:00 МСК. В список входят Victoria 3, F1 24, Bus Simulator 21 Next Stop, Oxygen Not Included и Across the Obelisk.
Текстовый перевод на русский язык доступен у всех игр, кроме F1 24 и Across the Obelisk. Приобрести в России можно только Victoria 3 (1384 руб.), Oxygen Not Included (152 руб.) и Across the Obelisk (549 руб.).
- Victoria 3 — глобальная стратегия о политике, экономике и социальных изменениях XIX века. Управляйте страной и формируйте её будущее.
- F1 24 — гоночный симулятор Формулы-1 с реалистичными трассами, командами и улучшенными режимами, включая карьеру и кооператив.
- Bus Simulator 21 Next Stop — симулятор управления автобусным парком. Создавайте маршруты, планируйте расписания и исследуйте живой открытый мир.
- Oxygen Not Included — симулятор выживания в космосе, где нужно обеспечивать колонистов ресурсами и поддерживать их здоровье.
- Across the Obelisk — карточная RPG с элементами рогалика и кооперативными сражениями в фантазийном мире.