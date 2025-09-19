Victoria 3 обновилась до версии 1.10 "Kaffee": новые механики культуры, религии и экономики

23 сентября Paradox Interactive выпустила масштабное обновление для своей исторической стратегии Victoria 3. Патч 1.10 «Kaffee» вышел одновременно с пакетом расширения National Awakening, посвящённым Центральной Европе и Балканам. Игроки смогут глубже погрузиться в политические и социальные вызовы XIX века, включая борьбу Австрии и Венгрии, а также стремления Сербии, Черногории и Болгарии к независимости на фоне распада Османской империи.

Ключевые нововведения касаются системы дискриминации и взаимодействия культур и религий. Появилась новая механика «национального пыла» (cultural fervor), отражающая силу национальной идентичности в обществе. Дополняет её параметр «упрямство» (obstinance), снижающий стабильность государства, если движения отказываются сотрудничать с властью. Теперь игроки смогут напрямую влиять на чужие страны с помощью действия «поддержка сепаратизма», подталкивая их к внутренним конфликтам.

Экономика и армия тоже получили значительные изменения. Компании разделены на категории, влияющие на занятость населения. Возможна одновременная активность нескольких движений за независимость, хотя революция как глобальное событие остаётся единой. Добавлены арендованные флоты, а население теперь сохраняет профессии даже при временной безработице, что упрощает управление экономикой.

Paradox улучшила и искусственный интеллект: ИИ-лидеры теперь точнее оценивают правовую и военную обстановку, избегая бессмысленных гражданских войн. Изменился и подход к формированию Германии и Италии — здесь большую роль играют интересы социальных групп и политическое давление. Оптимизации затронули и популяции: их количество будет укрупнено, что улучшит производительность без ущерба для численности населения.

Среди косметических улучшений выделяется динамическая тема интерфейса, адаптирующаяся под выбранную страну.