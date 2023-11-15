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Victoria 3 25.10.2022
7.9 474 оценки

Victoria 3 отмечает 20-летие крупным обновлением и выпуском DLC Colossus of the South

monk70
Новости

Серия Victoria отмечает свое 20-летие крупным обновлением и очень красочным пакетом регионов для новейшей игры знаменитой стратегии и симулятора захватывающего века Викторианской эпохи от Paradox. Дополнение Colossus of the South наполнено новым вкусом для Южной Америки, особенно драматического курса бразильской политики той эпохи.

Этот выпуск приурочен к официальному запуску обновления 1.5 для Victoria 3, крупного обновления для многих игровых систем, включая переработку военной системы, добавление компаний в национальную экономику, новые законы и новые дипломатические отношения.

Victoria 3: Colossus of the South включает контент, связанный с:

  • Правление Педро II: Исторические действия, подчеркивающие реформы и амбиции бразильского императора Педро Великодушного, включая отмену рабства и модернизацию экономики Бразилии.
  • Старая Республика: Власть бразильских землевладельцев и возникновение позитивистской революции против монархии.
  • Популизм: вызовы аграрной олигархии в Бразилии со стороны антиправительственных бандитов и популистского интегралистского движения.
  • Национальное самосознание: развитие уникальной и разнообразной бразильской культуры, а также экспансионистские цели в Парагвае, объединение Южной Америки из Великой Колумбии и общенациональные движения Федерации Анд и Рио-де-ла-Плата.
  • Богатства Амазонки: эксплуатируйте богатства Амазонки, избегая при этом международных конфликтов и национальных беспорядков.
  • Новые исторические персонажи: лидер государственного переворота и генерал Деодора да Фонсека, диктатор-популист Жетулио Варгас и другие.
  • Больше контента для Южной Америки: новые события, записи в журналах и особенности многих стран региона.
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