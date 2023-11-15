Victoria 3 отмечает 20-летие крупным обновлением и выпуском DLC Colossus of the South

Серия Victoria отмечает свое 20-летие крупным обновлением и очень красочным пакетом регионов для новейшей игры знаменитой стратегии и симулятора захватывающего века Викторианской эпохи от Paradox. Дополнение Colossus of the South наполнено новым вкусом для Южной Америки, особенно драматического курса бразильской политики той эпохи.

Этот выпуск приурочен к официальному запуску обновления 1.5 для Victoria 3, крупного обновления для многих игровых систем, включая переработку военной системы, добавление компаний в национальную экономику, новые законы и новые дипломатические отношения.

Victoria 3: Colossus of the South включает контент, связанный с: