Victoria 3 отмечает 20-летие крупным обновлением и выпуском DLC Colossus of the South

Серия Victoria отмечает свое 20-летие крупным обновлением и очень красочным пакетом регионов для новейшей игры знаменитой стратегии и симулятора захватывающего века Викторианской эпохи от Paradox. Дополнение Colossus of the South наполнено новым вкусом для Южной Америки, особенно драматического курса бразильской политики той эпохи.
Этот выпуск приурочен к официальному запуску обновления 1.5 для Victoria 3, крупного обновления для многих игровых систем, включая переработку военной системы, добавление компаний в национальную экономику, новые законы и новые дипломатические отношения.
Victoria 3: Colossus of the South включает контент, связанный с:
- Правление Педро II: Исторические действия, подчеркивающие реформы и амбиции бразильского императора Педро Великодушного, включая отмену рабства и модернизацию экономики Бразилии.
- Старая Республика: Власть бразильских землевладельцев и возникновение позитивистской революции против монархии.
- Популизм: вызовы аграрной олигархии в Бразилии со стороны антиправительственных бандитов и популистского интегралистского движения.
- Национальное самосознание: развитие уникальной и разнообразной бразильской культуры, а также экспансионистские цели в Парагвае, объединение Южной Америки из Великой Колумбии и общенациональные движения Федерации Анд и Рио-де-ла-Плата.
- Богатства Амазонки: эксплуатируйте богатства Амазонки, избегая при этом международных конфликтов и национальных беспорядков.
- Новые исторические персонажи: лидер государственного переворота и генерал Деодора да Фонсека, диктатор-популист Жетулио Варгас и другие.
- Больше контента для Южной Америки: новые события, записи в журналах и особенности многих стран региона.