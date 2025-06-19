Victoria 3 получила то, чего ждали многие: торговля наконец работает как надо

Victoria 3 всегда была амбициозной стратегией от Paradox, но у неё был один серьёзный изъян — торговля. Сложная экономика, мощная дипломатия и глубочайшие механики соседствовали с элементарной и неудобной системой обмена ресурсами. Это портило общее впечатление от игры и мешало ей выйти на уровень таких хитов Paradox, как Stellaris или Hearts of Iron 4. Но теперь всё изменилось.

Дополнение Charters of Commerce, вышедшее 18 июня, наконец-то делает то, о чём просили фанаты с самого релиза: превращает торговлю в полноценную и многослойную механику. Вместе с патчем 1.9 игра получила систему торговых хартии, инвестиционных соглашений, монополий и престижных товаров. Это не просто косметика — это фундаментальные изменения, добавляющие глубину, гибкость и смысл в торговые маршруты и экономические связи между нациями.

Помимо платного контента, в игру добавлены бесплатные улучшения: дипломатические договоры, переработка интерфейса торговли, оптимизация баланса и другие правки, направленные на общее улучшение качества игры. Charters of Commerce не просто патч — это вторая попытка сделать Victoria 3 такой, какой она должна была быть с самого начала. И, похоже, у Paradox получилось.