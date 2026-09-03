Victoria 3 получит дополнение State and Revolution 22 октября - оно посвятит новую механику России и революциям

Paradox Interactive представила первый дневник разработчиков, посвящённый грядущему дополнению State and Revolution для Victoria 3. Новый Immersion Pack сосредоточится на России XIX века, её императорах, политических реформах, революционных движениях и национальных конфликтах.

State and Revolution выйдет 22 октября одновременно с бесплатным обновлением 1.15. Дополнение можно будет приобрести отдельно или получить в составе Volume 3. Разработчики отмечают, что в ближайшие два месяца планируют подробно рассказать о других особенностях DLC.

Центральное место в State and Revolution займёт Российская империя. В 1836 году страна представляет собой консервативную автократию, однако в течение XIX века её положение будет постепенно меняться. Военные поражения, экономические проблемы, реформы и рост революционных настроений смогут привести Россию к совершенно разным сценариям развития.

Особое внимание разработчики уделят российским царям. Николай I, Александр II, Александр III, Николай II и другие правители получат собственные идеологии, цели и исторические особенности. Императоры смогут издавать указы — укaзы, позволяющие напрямую влиять на различные механизмы управления государством и проводить политику в соответствии со своими взглядами.

Ещё одной новой системой станут фавориты царя. Правитель сможет назначать влиятельных персонажей, которые будут воздействовать на государственную политику, законы и реформы. В зависимости от личности фаворита он сможет продвигать индустриализацию, поддерживать определённый политический курс или предлагать собственные цели для императора.

Отдельная часть дополнения будет посвящена революционным движениям. Политика царя напрямую повлияет на настроение различных групп: жёсткая автократия способна усилить поддержку либералов и социалистов, тогда как реформы могут вызвать недовольство консерваторов. При этом сама революция не будет заранее определена — её характер сможет меняться в зависимости от действий государства и развития политических движений.

State and Revolution также добавит Январское восстание, развитие украинского и белорусского национального самосознания, а также новые механики для социалистического движения. По мере развития социализма игрок сможет влиять на то, станет ли оно преимущественно реформистским или радикальным. В России в определённых условиях могут появиться большевики, меньшевики и социалисты-революционеры, которые будут бороться за влияние на левом фланге.