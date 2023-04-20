Victoria 3 получит пакет погружения "Голос народа" в следующем месяце ©

Сегодня Paradox Interactive объявила о выходе нового DLC для своей масштабной стратегической игры Victoria 3. DLC выходит 22 мая для ПК и называется Voice of the People. Пакет включает в себя множество исторических политических лидеров, новые акции «Агитатор», новые события, посвященные истории Франции, новые французские здания и новые произведения искусства.

Более 60 новых исторических персонажей: Исследуйте новые альтернативные истории с реальными историческими персонажами, включая Джона Брауна, Эммелин Панкхерст и Энвера-пашу.

Особые действия агитаторов: помогите агитаторам, продвигая их в лидеры групп по интересам, или отправляйте их в изгнание, чтобы ослабить их влияние. В некоторых случаях вы также можете пригласить изгнанников из других стран в свое общество, чтобы воспользоваться их идеями.

Уникальный французский контент: новые события, журнальные миссии и решения, вдохновленные французской историей. Используйте свое преимущество в Северной Африке, поддержите одного из многочисленных претендентов на королевскую власть или создайте сильную Французскую империю в Европе и во всем мире.

Новые французские постройки: на карту добавлены исторические постройки из Франции.

Новое искусство: бумажная карта, уникальная для «Голоса народа», оформленная в новом стиле ар-нуво. Новые анимации для революций подчеркивают интересы восставших групп, а для многих обществ добавлена новая одежда и униформа.

Как обычно с играми Paradox, выпуск DLC будет сопровождаться крупным бесплатным обновлением, включая систему «Агитатор» и многое другое.