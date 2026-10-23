Victoria 3 позволит создавать собственные исходы событий и менять логику дневниковых записей

Paradox Interactive раскрыла новые возможности для модификаций в Victoria 3, которые появятся с обновлением 1.15 и дополнением State and Revolution. Разработчики расширяют инструменты сценаристов: теперь моддеры смогут самостоятельно задавать результаты дневниковых записей, настраивать индикаторы прогресса, менять отображение карты и создавать динамические уведомления. Обновление также добавит новые роли персонажей, влияющие на политическую жизнь стран.

Одно из ключевых нововведений — система «Избранных», доступная владельцам дополнений «Государство» и «Революция». В режимах с персоналистской властью игрок сможет назначать фаворита, чьи взгляды будут влиять на вероятность принятия законов. Однако такой выбор способен вызвать недовольство правящих групп: чем сильнее убеждения фаворита расходятся с политикой режима, тем серьёзнее последствия. Популярность правителя смягчит негативную реакцию. Например, влиятельный монарх сможет поддержать сторонника отмены рабства, не вызвав столь сильного сопротивления землевладельцев.

Ещё одна новая роль — «Заметные персонажи». Она предназначена для исторических и сюжетных фигур, которым не подходят существующие категории. Такие персонажи не появляются в общем пуле и создаются непосредственно при необходимости в сценарии. В качестве примеров разработчики приводят Григория Распутина и Феликса Юсупова.

Значительная часть дневника посвящена инструментам для моддеров. Записи дневника получат поддержку настраиваемых режимов карты, позволяющих выделять территории и важные объекты прямо на игровой карте. Значения модификаторов теперь можно масштабировать с помощью скриптов, а вместо ограниченного выбора между успехом и провалом авторы модификаций смогут создавать собственные результаты с уникальными названиями, описаниями, цветами, условиями и эффектами.

Настраиваемыми станут и индикаторы прогресса дневниковых записей: моддеры смогут самостоятельно определять используемые текстуры и цвета. Кроме того, появится эффект для создания уведомлений на лету, возможность задавать региональные пулы изгнанников с индивидуальными условиями доступа и инструмент для воспроизведения определённых музыкальных треков или звуков для страны игрока.

Наконец, разработчики добавят поддержку порядковых номеров правления. Они позволят автоматически учитывать монархов с одинаковыми именами и отображать номера римскими цифрами — например, в духе традиционных обозначений королей.

При этом переход на новую систему результатов дневниковых записей полностью заменит прежнюю механику. Авторам модификаций придётся адаптировать свои проекты, иначе они будут работать некорректно. Разработчики также предупреждают, что старые сохранения в значительной степени окажутся несовместимы с обновлением. Полный список изменений и новые достижения для State and Revolution и версии 1.15 обещают представить на следующей неделе.