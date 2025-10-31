Victoria 3 расширяется: дополнение Iberian Twilight перенесет игроков в Испанию и Португалию

Paradox Interactive анонсировала новое дополнение для своей стратегии Victoria 3 — Iberian Twilight, релиз которого запланирован на 11 декабря. Страница игры уже доступна в Steam, а фанатов ждёт насыщенный исторический контент, посвящённый Испании и Португалии.

Главная цель дополнения — остановить упадок и восстановить величие этих империй на мировой арене. Игрокам предстоит участвовать в Карлистских войнах, выбирая сторону: либеральные реформаторы или консервативные контрреволюционеры. Также станет возможным расширять влияние в Старом и Новом Свете, модернизировать государственные институты и стимулировать промышленный бум в регионах вроде Каталонии и Страны Басков.

Дополнение отразит последствия Мигелистских войн, предоставит возможность захвата новых территорий в Африке и Азии и создания колоний, а также партнёрства с Бразилией для укрепления экономических, культурных и политических связей. Любители альтернативной истории смогут объединить полуостров через принятие идей иберизма.

Iberian Twilight порадует игроков тематическим контентом: историческими персонажами, уникальными зданиями, моделями воинских подразделений и другими элементами, создавая атмосферу конца XIX века и новые возможности для стратегических манёвров. Это дополнение обещает сделать Victoria 3 ещё глубже и увлекательнее.