Victoria 3 выходит из кризиса: рейтинг растёт, впереди - большие обновления

Paradox Interactive официально отпраздновала важную веху для своей глобальной стратегии Victoria 3. После трёх лет "смешанных" отзывов игра наконец получила статус "в основном положительных" в Steam, достигнув рейтинга в 77% благодаря недавнему обновлению 1.9 и дополнению Charters of Commerce.

В новом дневнике разработчиков директор проекта Мартин Анвард назвал это "переломным моментом", подчеркнув, что релиз стал наиболее успешным с момента выхода игры в октябре 2022 года. По его словам, обновления сделали Victoria 3 одной из лучших стратегий в своём классе, улучшив баланс между автономией и контролем игрока, поведением ИИ и экономической системой.

Команда не собирается останавливаться. В 2025 году игроков ждут патчи 1.10–1.12, которые будут сосредоточены на багфиксе и улучшении качества игры. Также планируется крупный редизайн некоторых ключевых механик — включая методы производства, дипломатические инструменты и внутреннюю политику.

Особое внимание будет уделено реформе военной системы, генералам и адмиралам, а также воссозданию исторических конфликтов, таких как Опиумные войны и Гражданская война в США. Анвард также намекнул на долгожданное обновление, связанное с морской тематикой.