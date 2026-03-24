Victoria 3 выходит на новый курс: флот переработают в обновлении 1.13, а DLC The Great Wave добавит масштабный контент

Стратегия Victoria 3 готовится к крупному обновлению: студия Paradox Development Studio анонсировала платное дополнение The Great Wave и бесплатный патч 1.13. Релиз намечен на 28 апреля, и разработчики делают ставку на глубокую переработку ключевых систем.

Главным нововведением станет обновлённая модель флота. Теперь корабли превратятся в полноценные юниты, требующие постройки и экипажа, а не абстрактные «группы людей». Игроки смогут проектировать собственные суда, управлять составом флота и использовать флагман как инструмент дипломатического давления. Также вернётся концепция единой верфи, а контроль над снабжением, транспортировкой войск и стратегическими точками станет более гибким и детализированным.

Дополнение The Great Wave добавит новые сюжетные линии, сосредоточенные на Японии и её выходе из изоляции, а также исторических персонажей и дополнительные механики, включая продажу кораблей.

После неоднозначного старта Victoria 3 постепенно восстанавливает репутацию — сейчас отзывы в Steam держатся на уровне «в основном положительных». Грядущие изменения должны закрепить этот успех и окончательно вернуть доверие поклонников жанра.