Авторы Victory At Sea Atlantic рассказали про разведку и освоение искусства уловок

В этой игре вы должны возглавить свой собственный флот и принять участие в морских боях — от ледяной Арктики до опасных вод, где подводные лодки охотятся на конвои, доставляющие жизненно необходимые ресурсы из Северной Америки в Великобританию. Вам на выбор доступно множество кораблей, самолётов и подводных лодок — каждая техника имеет свои сильные и слабые стороны. Вы должны размещать корабли на карте так, чтобы получить стратегическое преимущество над противником.

В этой части игры разработчики существенно улучшили боевую систему, чтобы сделать сражения ещё более реалистичными и тактическими. Помимо сражений, вы будете отвечать и за другие, не менее важные, задачи. Вам придётся контролировать энергию, питание и население, а также заниматься разведкой и саботажем против вражеских целей, чтобы одержать победу.